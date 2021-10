Footgate : réaction de Mehdi Bayat et précisions concernant l’enquête "Le milieu du terrain"

Le 29 septembre dernier, la RTBF diffusait le documentaire "Le milieu du terrain", dans le cadre du magazine Investigations. L’objectif de cette enquête réalisée pendant deux ans par Thierry Luthers et Patrick Remacle était de montrer les coulisses du football belge, ses pratiques, ses dérives et ses travers.

Suite à la diffusion de ce documentaire, Mehdi Bayat a tenu à apporter certaines précisions. "La question qui m’a été clairement posée portait sur le nombre de joueurs dans le portefeuille de Mogi Bayat à Charleroi. J’ai répondu à la question, en pointant les joueurs qui figurent et ceux qui ne figurent pas dans le portefeuille des joueurs de Mogi Bayat à Charleroi. Parmi ceux-ci, l’émission évoque Chris Bedia. Ce joueur n’était pas dans le portefeuille de Mogi Bayat. Celui-ci est intervenu dans la transaction entre Charleroi et Zulte Waregem, non pas comme agent du joueur mais mandaté par le club acquéreur pour finaliser le transfert. En substance, il n’y aurait rien eu d’illégal à ce que Mogi Bayat soit l’agent de Chris Bedia et intervienne dans ce cadre auprès du Sporting de Charleroi. Il en va de même pour Morioka, Milicevic et Lukebakio, également cités. Ils n’étaient pas dans le portefeuille de Mogi Bayat."

Du côté de la rédaction de la RTBF, nous précisons que la question posée à Mehdi Bayat était la suivante : "On a fait une petite recherche et on a trouvé 43 joueurs et trois entraîneurs, qui étaient dans le portefeuille, si je peux dire, de votre frère." Le fait d’ajouter "si je peux dire" laisse place à une interprétation plus globale.

Plus tard dans l’entretien, Mehdi Bayat déclare concernant plusieurs joueurs qu’ils n’ont "rien à voir" avec son frère. L’enquête, sur base de plusieurs sources y compris officielles, montre simplement un rapport entre ces joueurs et Mogi Bayat, qu’il ait été agent de joueur ou intermédiaire dans les transferts.