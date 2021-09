La Tribune – "Le milieu du terrain" : "Le football belge a certaines caractéristiques d’un... "Le milieu du terrain" sera diffusé ce mercredi dans le magazine Investigations. Ce documentaire de Thierry Luthers et Patrick Remacle dévoile une partie des coulisses du football belge et surtout une de ses faces les plus sombres. Le journaliste de la RTBF est venu parler de son long travail d’investigation dans La Tribune. "Ça a pris beaucoup de temps, je dirais deux ans. Je veux tout de suite préciser que c’est un documentaire que l’on a fait avec mon ami, journaliste d’investigation, Patrick Remacle. Ça a pris beaucoup de temps pour diverses raisons. D’abord, il y a eu le Covid qui n’a rien facilité mais on s’est surtout heurté à l’Omerta. C’est la loi du silence. Personne ne voulait parler, on a dû insister, on a dû voir beaucoup de monde pour arriver à avoir quelques interviews. Quand on se rend compte qu’il y a l’Omerta, la loi du silence, beaucoup de mensonges, beaucoup d’argent, pas mal de corruption. Il y a ce sentiment permanent d’impunité. On se dit 'puisque ça fonctionne, on continue la fraude et on verra bien'. Et puis en plus tout le monde le fait. Toutes les caractéristiques que je viens de donner, c’est un petit peu celles d’un système mafieux. C’est en tout cas un monde de l’entre-soi, encore peut-être encore plus en Belgique qui est un petit marché, où tout le monde se connaît, où tout le monde travaille ensemble de façon un petit peu incestueuse si j’ose dire. C’est tout cela qu’on a essayé de gratter et ça ne sentait pas très bon."