Footgate : L’irrésistible ascension des frères Bayat dans le football belge

"Ce qui est caractéristique du football belge, c’est le conflit d’intérêts potentiel et sa dimension éhontée. Ces conflits d’intérêts existent probablement dans d’autres championnats mais ils se font plus discrets. Ici, il est assez décomplexé" explique Michaël Dantinne , professeur en criminologie.

En plus de ce conflit d’intérêts éventuel, d’aucuns s’élèvent pour contester la nomination de Mehdi Bayat à la présidence de la plus haute instance du football belge après l’inculpation de son propre frère : "Quand quelqu’un a une réputation désastreuse dans un certain milieu, est-ce qu’il est opportun de nommer son frère comme président ?" s’interroge Kris Wagner, ancien procureur fédéral de l’Union belge de football. "Il n’y a pas seulement la présomption d’innocence qui joue dans ce genre de choses, il y aussi la crédibilité. En réalité, c’est un jeu de pouvoirs où certains individus et certains clubs tentent de maintenir leur position."

Des critiques que Mehdi Bayat balaie d’un revers de la main lors de notre interview : "Mon frère n’a été condamné à rien. Laissons lui le temps d’avoir droit à son procès de manière équitable comme n’importe quelle autre personne puis nous jugerons ensuite de ses actes. Nonobstant ce constat, je pars du principe que ce n’est pas parce que c’est mon frère qu’il faut me condamner. Ceux qui parviendront à scinder les choses diront que Mehdi Bayat est Mehdi Bayat et que son frère est son frère."