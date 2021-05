Footballeur Pro : Paul Onuachu, le triomphe d'un colosse devenu roi de la régularité

Mais on sent malgré tout poindre une puissance physique et une vraie intelligence dans son placement et le choix de ses trajectoires. Malgré son énorme gabarit (2m01), Onuachu sait bouger et demander le ballon au bon moment.

Et pourtant, rien ne prédestinait Paul Onuachu à dépoussiérer certains records offensifs de Pro League. On vous l’écrivait il y a quelques mois , quand le Nigérian a posé ses valises à Genk à l’aube de l’été 2019, il avait certes fait les beaux jours du modeste championnat danois mais semblait encore un peu rustre dans son jeu.

Ce triomphe c’est finalement celui de la régularité. Une régularité qui, sur le long terme, prend le dessus sur les coups de folie, plus flashy mais plus sporadiques, de ses deux omnipotents concurrents.

Ambidextre et rarement dans un off day, il a fait étalage de toute une panoplie technique assez rare pour un joueur de sa taille. Sur ses 33 buts, 8 l'ont été de la tête, 10 du pied droit, 7 du pied gauche et 8 sur pénalty. Souvent bien placé, on l'a dit, Onuachu n'a pas besoin de 36 occasions pour marquer. Son terrain de jeu, celui où il passe l'essentiel de son match et flaire la moindre offrande, c'est le grand rectangle. Onuachu, un colosse qui rôde. Un ballon qui traîne, un centre bien calibré et le cuir finit souvent au fond.

Encore perfectible dans sa construction du jeu balle au pied (mais est-ce vraiment ce qu'on lui demande...?), Onuachu a réalisé une excellente saison, participant à la belle épopée de Genk en play-offs (4 buts en 5 matches et un 16/18...)

Deuxième plus haute valeur marchande de Pro League derrière Noa Lang (tiens tiens...), Onuachu pourrait attirer les convoitises Outre-Manche où on raffole évidemment ce de genre ce profil longiligne et percutant. Sa valeur actuelle culmine à 17 millions d'euros. Un club anglais va-t-il casser sa tirelire pour s'attacher les services du Footballeur Pro et renflouer les caisses de Genk ? Après une telle saison, cela ne semble pas impossible.