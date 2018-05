Footballeur Pro de l'année : Qui succédera à Tielemans ? Réponse ce soir !

Le Gala de la Pro League se tiendra ce lundi à partir de 18h30 au Musée Autoworld à Bruxelles. Plusieurs prix seront attribués, dont celui de meilleur joueur de Pro League.

L'an dernier, Youri Tielemans (Anderlecht) avait été reconnu par ses collègues avant de prendre le chemin de l'AS Monaco.

Le caractère important de cette remise de prix réside dans le fait que ce sont les joueurs eux-mêmes qui décident des lauréats. Une nouveauté cette année, le meilleur joueur de Proximus League (D1B) sera également désigné par ses pairs.

Les votes ayant été effectués entre fin avril et début mai, on peut s'attendre à un duel entre les Brugeois Ruud Vormer, déjà détenteur du Soulier d'Or, et Hans Vanaken d'un côté, et les joueurs du Standard Edmilson et Mehdi Carcela de l'autre. Le doublé Soulier d'Or-Footballeur Pro de l'année n'a plus été réussi depuis Thorgan Hazard au terme de la saison 2013-2014.

Au niveau des coaches, la lutte devrait être serrée entre Ivan Leko, sacré champion dimanche avec le Club de Bruges, Felice Mazzu, lauréat du Trophée Raymond Goethals, et Ricardo Sa Pinto. L'an passé, René Weiler avait été récompensé.

L'Espoir de l'année, le meilleur arbitre et la meilleure pelouse de première division seront également récompensés au cours de la soirée, organisée par la Pro League et l'association professionnelle belge des journalistes sportifs.