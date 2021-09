L’Antwerp recevait Seraing dans le cadre de la 8e journée de Pro League.

Les hommes de Jordi Condom débutent bien la partie avec une frappe lointaine de Gerald Kilota mais Jean Butez s’envole pour repousser le cuir. Côté anversois, il faut attendre la vingtième minute et un tir au sol à l’entrée de la surface de Radja Nainggolan pour voir la première incursion dangereuse.

C’est le moment choisi par les hommes de Brian Priske pour prendre l’ascendant. Le Matricule 1 aurait d’ailleurs pu et dû ouvrir le score mais la frappe au sol de Koji Miyoshi, à bout portant, est remarquablement déviée par Guillaume Dietsch. Georges Mikautadze se créé enfin la dernière action d’une première période pauvre en occasions.

A la 56e minute, les Métallos jettent un coup de froid au Bosuil. Abile Jallow trouve parfaitement Mikautadze dans le dos de la défense anversoise. Le numéro 9 serésien pique ensuite le ballon au-dessus de Butez pour donner l'avance aux siens.

Alors qu’on pensait Seraing se diriger vers la victoire, Ritchie De Laet adresse une rentrée en touche surpuissante pour la tête de Michael Frey. Le Suisse lobe alors Dietsch pour inscrire son neuvième but de la saison, à un quart d'heure du terme.

L'Antwerp pousse et finit par trouver la faille à deux minutes du terme. Frey, plein d'abnégation, gagne un ballon qui semblait perdu côté droit. Le Suisse adresse ensuite un centre millimétré pour la tête de Pieter Gerkens qui inscrit là son premier but de la saison et offre les trois points aux Anversois.

Une défaite frustrante mais tout de même encourageante pour Seraing qui a rendu une copie intéressante ce dimanche malgré une deuxième défaite consécutive.