Le football belge tire les constats et prend la mesure de ces nombreux cas. "On constate effectivement en Belgique, mais ailleurs aussi comme en France, des incidents souvent isolés mais qui malheureusement se répètent ", reconnaît le patron de la Pro League Pierre François .

"Nous allons, au niveau de la Pro League, retaper une xième fois sur le clou. En produisant et diffusant un spot appelant chacun à la retenue. Nous allons aussi encourager nos clubs à introduire dans les règlements d’ordre intérieur une clause claire, pour informer les supporters qu’ils sont à la merci de recours. Des recours civils par lesquels les clubs peuvent leur réclamer les montants des amendes, les dégâts aux infrastructures, etc. Chacun doit se responsabiliser. Nous devons décourager les auteurs par une sanction individuelle", ajoute Pierre François .

Après les débordements du Charleroi- Standard de 2016 , le foot belge avait modifié son règlement pour introduire de nouvelles sanctions . "Mais force est de constater que l’annonce et même le prononcé de sanctions ne semblent pas suffire. Le problème ne sera pas complètement réglé à coups de sanctions et d’interdits. Ça ne suffira pas, il y a aussi tout un travail éducatif. Mais ce travail éducatif n’incombe pas tout entier au monde du football".

Stéphane Breda : "Qu'on laisse les stades aux gens qui font la fête et qui viennent voir du foot"... Ce dimanche soir dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè, Clément Tainmont et Stéphane Breda sont revenus sur les interruptions de rencontres et les phases litigieuses de cette 12e journée de Pro League.

Eric Meurant est le responsable sécurité au Sporting de Charleroi, il explique comment et pourquoi les supporters parviennent à introduire tous types d’objets dans un stade. "La base du problème se situe dès l’introduction du fumigène, du pétard ou du projectile dans le stade, où là nous tombons dans le cadre de la fameuse 'palpation superficielle'. Dans la loi football, les stewards qui contrôlent les entrées dans le stade ne sont pas autorisés à fouiller. Ils peuvent seulement réaliser une palpation superficielle, au-dessus des vêtements et seulement à certains endroits. C’est tout ce que l’on peut faire".

"Pour vous donner un exemple, quand je donne les cours à la formation de stewards, je cache six objets sur moi. Et avec une palpation superficielle, c’est tout simplement impossible de les trouver ! C’est un peu de l’hypocrisie de dire et de croire que les stewards doivent fouiller les supporters, ce n’est pas le cas car ils ne sont pas autorisés à le faire. On entre ce que l’on veut dans un stade de football. Lors d’un déplacement en Russie, j’ai vu des portiques à l’entrée des stades, un peu comme ceux des aéroports. Mais tout a un coût, vous imaginez si on doit installer tous ces portiques dans tous les stades belges ? On ne peut pas tout contrôler, c’est impossible. Malheureusement nous ne savons rien faire face à l’élément perturbateur isolé", insiste le responsable sécurité du stade carolo.