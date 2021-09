Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Genk l’a bien compris. Mis en grande difficulté par Saint-Trond, les vice-champions de Belgique ont finalement réussi à émerger en fin de match grâce à un but salvateur d’Onuachu. Cette victoire permet à Genk de remonter à la troisième place.

C’était jour de derby limbourgeois au Stayen entre Saint-Trond et Genk. Après leur victoire en Europa League, les Genkois faisaient le déplacement chez leurs voisins avec une équipe un peu remaniée.

La rencontre démarre sur un train de sénateur. Steve De Ridder est le premier à se procurer une occasion mais sa frappe lointaine passe largement à côté (5'). Genk va ensuite sortir petit à petit de sa léthargie et s’offre une superbe occasion grâce à une belle infiltration de Mike Trésor mais Bastien Toma ne parvient pas à cadrer.

Malgré une large possession, Genk semble incapable de créer du danger et se montre en difficulté à plusieurs reprises sur des incursions des Canaris. Peu de temps avant la mi-temps, Vandervoordt réalise une belle parade avant que McKenzie ne dégage en catastrophe, juste à temps pour éviter qu’un Trudonnaire se jette pour ouvrir le score (42'). Dans le temps additionnel, Hayashi adresse un centre parfait à Suzuki qui ne laisse aucune chance à Vandervoordt. Le jeu ne reprend même pas, les joueurs étant envoyés aux vestiaires sur le score de 1-0.

Après la pause, Genk revient avec de meilleures intentions et passe à deux doigts d’égaliser au terme d’une superbe action collective mais Toma ouvre trop son pied et place le ballon à côté (50'). Ce raté aurait pu coûter très cher dix minutes plus tard. Sur un centre millimétré de Brüls, Suzuki est à la réception mais pique trop sa tête. Vandervoordt est à la bonne place pour empêcher le doublé du Japonais (59').

C’est peut-être l’histoire éternelle du football. Quand le petit ne concrétise pas ses occasions, il est puni par le grand. Un petit quart d’heure après le raté de Suzuki, Genk parvient à égaliser grâce à une superbe frappe de Paintsil qui ne laisse aucune chance à Schmidt (73'). Tout reste est à refaire pour les Canaris.

En fin de rencontre, Saint-Trond commence à tirer la langue et le paie cash. Bien trouvé par Ito en retrait, Onuachu réalise deux feintes avant de faire trembler les filets d’une frappe imparable (83'). Saint-Trond essaie de réagir mais cela manque toujours de justesse pour se rapprocher de l’égalisation et doit donc s’incliner.

Grâce à cette victoire, les Limbourgeois remontent sur la troisième marche du podium, à trois points de la tête alors que Saint-Trond reste bloqué à la dixième place.