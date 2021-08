Alors que l’on semblait se diriger vers une égalisation liégeoise, l’Antwerp double son avance. Suite à une perte de balle de Bastien , Gerkens trouve Fischer sur le côté gauche qui rentre dans le jeu et tente sa chance. Le ballon est détourné par Bodart dans les pieds de Frey qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans les filets (37').

Après seulement cinq minutes de jeu, l’Antwerp prend déjà les devants sur une superbe action de jeu qui part de Butez. Les Anversois régalent sur une très belle construction de jeu qui isole Gerkens dans le grand rectangle. L’ancien Anderlechtois voit Michael Frey tout seul devant le but et lui glisse le ballon. Le buteur du matricule 1 conclut l’action devant les yeux abattus de Bodart (6').

Quelle humiliation ! Totalement démuni face à une équipe de l’Antwerp ultra-réaliste, le Standard a pris l’eau face à l’Antwerp (2-5). Le Great Old s’en est remis à Michael Frey et ses cinq réalisations. Les Rouches ratent ici l’occasion de prendre la tête du classement alors que l’Antwerp empoche ses premiers points.

Au retour des vestiaires, Mbaye Leye est obligé de tenter quelque chose et fait rentrer Dønnum à la place de Sissako. Très rapidement, le Standard réduit l’écart via Muleka, auteur d’un très beau contrôle après une passe d’Amallah (54'). Le public se remet à y croire au moment où le match devient complètement dingue.

Dans la foulée, Benson trompe Bodart mais le but est annulé pour une faute évidente de Frey (57'). L’Antwerp ne se laisse pas abattre et voit son buteur maison inscrire son troisième but en reprenant un centre de Gerkens dans les filets, profitant du placement désastreux de la défense du Standard (58'). Dans la forme de sa vie, le buteur suisse va même inscrire deux nouvelles roses. Aux 20 mètres, Frey ne se pose pas de question et trompe Bodart d’une frappe croisée (61') avant d’enfoncer le clou quelques minutes plus tard pour inscrire son cinquième but de la partie (67').

En fin de match, l’Antwerp s’offre le luxe de faire tourner en faisant monter Michel-Ange Balikwisha pour les vingt dernières minutes du match sous les huées du public liégeois.

Malgré l’écart impressionnant, le Standard n’abandonne pas et réduit l’écart grâce à Denis Dragus moins d’une minute après sa montée au jeu (76'). Les Rouches continuent de pousser et s’offrent même plusieurs énormes occasions via Laïfis (83'), Dragus (84) et Bastien (90') mais ne parviennent pas à en mettre un troisième et s’inclinent donc finalement 2-5 alors que Balikwisha passe très proche du sixième but anversois dans les dernières secondes du temps réglementaire. Même si le score est très sévère, une telle défaite pourrait laisser des traces dans les esprits de Mbaye Leye et ses joueurs après un début d’exercice intéressant.

