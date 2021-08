Quelle déroute pour le Standard. Humiliés par l’Antwerp sur sa pelouse (2-5), les Liégeois ont quitté la pelouse, sonnés. Malgré la déception, Arnaud Bodart s’est quand même arrêté au micro d’Eleven pour parler de la rencontre.

Après avoir admis qu’il s’agissait d’une vraie claque, le gardien liégeois a cherché de raisons, sans les trouver. "C’est difficile de savoir ce qui n’a pas fonctionné, on regardera les images. Quand on en prend cinq, c’est que quelque chose n’allait pas aujourd’hui."

Arnaud Bodart a tout de même pointé certains aspects qui peuvent expliquer un tel résultat. "Dès le début du match, j’ai vu que nous étions moins dans les duels que lors des deux premiers matches. En phase offensive, ils ont su trouver l’homme libre alors que nous ne faisions que courir derrière le ballon. Quand nous attaquions, nous étions en infériorité numérique. C’est un peu notre péché, il faudra travailler cela. Ils étaient très efficaces, ce qui est difficile pour un gardien. Je vais analyser pour voir si je pouvais faire quelque chose sur le deuxième but mais je ne suis pas tout seul. On défend en équipe donc on se relèvera en équipe. Quand on coule, c’est ensemble."

Concernant le discours de Mbaye Leye à la pause, le gardien du Standard a expliqué que tout n’était pas joué à la pause. "Il nous a dit de lever la tête. On a déjà vécu des scénarios comme cela dans lesquels on revenait dans la rencontre. Il fallait continuer d’y croire."