Football : La Pro League opte pour une D1A à 18, avec Waasland-Beveren !

L'assemblée générale de la Pro League a tranché : il y aura 18 clubs, et des play-offs (dans un format moins dense), en D1A lors des deux suivants à venir. La saison prochaine, on y retrouvera Waasland-Beveren, le Beerschot et OHL (ces deux derniers étant opposés en finale de D1B). Il n'y aura, par ailleurs, 7 formations en D1B (dont le Lierse, promu de Nationale).

Cette décision fait suite au jugement rendu jeudi par le tribunal de l'entreprise de Termonde donnant raison à Waasland-Beveren qui dit que la Pro League doit réintégrer le club waeslandien dans le calendrier de D1A sous peine d'astreinte (2,5 millions d'euros par journée de championnat disputée sans le club).

Alors qu’elles privilégiaient dans un premier temps l’option d’une nouvelle argumentation, les instances du football belge ont finalement cédé. L’option d’une D1A à 17 posait quant à elle problème en termes logistiques… Un match par semaine aurait dû être 'bye' (une équipe sans adversaire) et surtout lors de la dernière journée du championnat, toutes les équipes sont censées jouer au même moment ce qui n’aurait évidemment pas été possible avec le système envisagé.

Rappelons que Waasland-Beveren contestait sa relégation en D1B à la suite de l'arrêt précipité du championnat en raison de l'épidémie du Coronavirus en mars dernier. Au moment où la D1A s'est arrêtée, les Waeslandiens étaient derniers avec deux points de moins qu'Ostende et un seul match était encore à jouer. Pour avoir une chance de rester dans l'élite, WB devait battre la Gantoise avec de nombreux buts d'écart et espérer un faux pas d'Ostende face au Cercle de Bruges.