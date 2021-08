Football : Envie de prendre place dans le public de La Tribune ? Voici comment faire

Cette saison, la Tribune reprendra ses droits le lundi 30 août ! L'émission diffusée sur Tipik pourra accueillir du public... Vous par exemple ?



Si vous voulez saisir cette opportunité d'assister à l'émission au plus près, de voir ses coulisses, rien de plus simple. Il vous suffit d'envoyer votre nom, prénom, numéro de GSM et le nombre de places que vous souhaitez à l'adresse suivante: latribune@rtbf.be.