Flashé à 240km/h, Kylian Hazard publie une vidéo d'excuse: "J'ai commis une erreur qui a failli être irréparable"

Kylian Hazard a été flashé à 240 km/h le 1er août dernier alors qu'il se déplaçait sur la E403 près de Roulers. Le frère d'Eden s'est vu retirer son permis de conduire pour 15 jours.

Le joueur du Cercle a publié ce mardi une vidéo sur les réseaux sociaux pour s'excuser. Il y déclare avoir visité un centre pour accidentés de la route.

"J'ai commis une erreur qui a failli être irréparable. J'ai mis ma vie en danger et j'ai failli mettre les gens autour de moi en danger. Je tenais à faire une vidéo pour m'excuser auprès des gens qui me suivent. J'ai été visiter un centre pour les gens accidentés de la route et cela m'a permis de réfléchir et de me dire qu'il faut faire très attention sur la route. Rien n'est sûr. Tout peut arriver."

"Je tiens au métier que je fais" a ajouté le Belge. "Il faut que je montre l'exemple. Et je ne l'ai pas fait. Je tenais à m'excuser auprès de tout le monde."