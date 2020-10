Final de folie à Waasland-Beveren, qui arrache un point à la 95e minute face à Genk

Waasland-Beveren et Genk ont partagé l'enjeu 1-1 samedi dans le cadre de la 8e journée du championnat de Belgique de football.

Paul Onuachu a ouvert le score en trompant Nordin Jackers à la 67e minute. Le score n'évoluant plus, on pensait que l'attaquant nigérian allait offrir les trois points à son équipe, et une première victoire à Jess Thorup, nommé T1 des Limbourgeois le 24 septembre dernier. Mais c'était compter sans Aleksandar Vukotic, qui égalisait dans les dernière secondes (90e+6) pour fixer le score final à 1-1.

Après avoir été déjà rejoint en fin de match par Ostende lundi dernier (2-2), Genk concède un second partage depuis que Jess Thorup a été désigné entraîneur du Racing en remplacement de Hannes Wolf.

Au classement, Genk pointe au 9e rang avec 10 points. Waasland-Beveren est 17e et avant-dernier avec 4 points, un de plus que la lanterne rouge Mouscron, qui joue dimanche.

La 7e journée de championnat se poursuit samedi avec Eupen - CS Bruges (18h30), OHL - Zulte Waregem (18h30) et Saint-Trond - Courtrai (20h45).

Dimanche, place au 'topper' entre le FC Bruges et Anderlecht (13h30), suivi de La Gantoise - Beerschot (16h00), du choc wallon entre le leader Charleroi et le Standard (18h15) et d'Ostende - Mouscron (20h45).