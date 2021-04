Fin de match pyrotechnique à Waasland-Beveren, battu par Courtrai et plus que jamais dos au mur

Waasland-Beveren avait besoin d’une victoire pour mettre la pression sur Mouscron lors de cette avant-dernière journée de championnat. Un objectif que la lanterne rouge n’a pas atteint en s’inclinant cruellement 3-4 face à Courtrai au terme d’un match à rebondissements.

Les Waaslandiens restent en effet bon derniers de Pro League avec 28 points alors qu’il ne leur reste qu’un match à jouer. Mouscron n’a donc besoin que d’un seul point sur six pour échapper à la relégation directe. Les Hurlus (31 points) sont en effet 17es et provisoirement barragistes. Lundi face à l’Antwerp et dimanche prochain contre le Club de Bruges, les Mouscronnois tenteront d’accrocher le point nécessaire pour être barragiste ou – pourquoi pas – les points qu’il leur faut pour rejoindre le Cercle de Bruges (35 pts) et assurer leur maintien.

Tout a très mal commencé ce dimanche pour Waasland-Beveren avec l’ouverture du score courtraisienne signée Zinho Gano après 3 minutes de jeu seulement. Un doublé de Michael Frey (17e et 44e) a pourtant remis les Waaslandiens sur de bons rails avant la pause. Mais un nouveau début de période mal négocié a de nouveau coûté très cher à la lanterne rouge. Julien De Sart a ainsi fait 2-2 à la 49e minute avant que Faiz Selemani ne fasse 2-3 e sur penalty à la 58e minute.

On pensait alors Waasland-Beveren mort et enterré mais un penalty concédé dans les arrêts de jeu a permis à Frey de s’offrir un triplé (90e+3). Une joie de courte durée pour la lanterne rouge qui a craqué une 4e fois quelques minutes plus tard sur un contre conclu par Faïz Selemani, buteur après une longue série d’occasions manquées par les Courtraisiens (90e+6)

Waasland-Beveren n’a désormais plus qu’à espérer un zéro sur six de la part de Mouscron tout en s’imposant face à OH Louvain la semaine prochaine.