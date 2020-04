Fiction : si les Play-Offs m'étaient contés… (Fin)

Stop ou encore ? Jeudi, notre Pro-Ligue a été la première Ligue d’Europe à stopper l’hypocrisie et mettre la compète Jupiler aux cartons. Même si l’UEFA s’en mêle... Même si l’AG des clubs doit encore tout valider mi-avril...

Comme vous le savez, nous, confinés, ne risquons rien : nous avons donc décidé de jouer ces Play-Offs 2019-20. Suspense haletant, les champions de la saison COvid-19 sont connus aujourd’hui. À moins que ?...

Conseil réitéré aux supporters et dirigeants : ironie indispensable. Car tout élément rappelant furieusement la réalité n’est aucunement ici par hasard...

--------------------

--------------------

JOURNEE 9 (25 JUIN) : UN GENIE, CE LEKO

" Charleroi, Dutroux ! " C’est Bruges-Sporting au Breydel, la Blue Army ressort un grand classique à l’arrivée du bus carolo. Ayant brossé la plupart des séances avec la prof de Français dégottée au FOREM de Marchienne par Pierre-Yves Hendrickx, Gholizadeh croit comprendre dans ces chants une consigne technique et pilonne dans le trou du petit filet de Mignolet, coupable juste avant d’une mauvaise relance. " Ali, sale Juif ! " croit bon d’enchaîner, bave aux lèvres, le kop flandrien, cette fois emmêlé dans ses livres bibliques.

Vincent Mannaert croyait pourtant avoir troué la faille : Rezaei est privé de match car, si le Club ne paie plus son salaire, il restait encore à l’Iranien 1/12e de prime à la signature à toucher – merci pour le tuyau, Karel Van Eetvelt. Mehdi Bayat ne parle plus au frangin : " Sur ce coup Mogi, t’as bien foiré ! "

Soucieux pour les chiffres de vente de sa biographie à paraître " Mon secret : le choc psychologique ", Ivan Leko a ce coup de génie : il fait monter Krmncek et lui adjoint Mechele en front d’attaque. Survoltés par la double prime (avec séjour familles au Center Parcs de Bredene) promise par Tonton Bart, les deux plafonneurs locaux glissent leur pointu crasseux après avoir broyé les tendons d’Achille de Willems, Diagne et Dessoleil – appelez ça un strike. Penneteau ramasse 3 caissons dans son bac à linge (3-1), les Zèbres cèdent la tête aux Gazelles avant la toute dernière haie. Georget Bertoncello se retourne dans sa tombe : caramba, encore raté ?

Des Judas en pagaille

Au même moment, le Standard loupe la timbale face à l’Antwerp. Tout était pourtant réuni : le PHK a repeint en rouge anversois sa vieille banderole Defour Judas façon Daesh, Preud’homme et Bölöni invoquent la distance sociale pour s’éviter au kick-off. Les Rouches démarrent en trombe avec deux coups de tête de Laifis et Vojvoda : les phases arrêtées, y a que ça de vrai, hein Michel ? Manque de bol, Mirallas réplique en hommage aux potos qui l’ont insulté en semaine sur Instagram. Mais se retient de festoyer après son but. Un délicat, ce Kevin.

Arslanagic, encore un Judas, commet le tacle fatal : Oulare et Lestienne se chamaillent le péno… que Bastien envoie sur une péniche passant justement sur la Meuse. Leçon retenue en face : Lamkel Zé et Mbokani cèdent gracieusement le botté à Refaelov, qui transforme des onze mètres (2-2). Furieux, Preud’homme se retourne vers Venanzi en tribune : " Je te l’avais dit, qu’il fallait signer ce moustachu ! " Puis prend son 10e carton jaune : pas de match du titre pour Michmich. Au vestiaire, Defour lance la chorale comme en 2008 : " On ira tous dans les champs, enc… les Rouge et Blanc ! " Dans la chanson, c’était pas les Mauves et Blanc, Steven ?

Encore ce Kompany

Duel au sommet de… candidats-barragistes au Parc Astrid : Anderlecht décoiffe les Buffalos, qui comptaient tant sur les trouvailles de Peter Ballette. Car viré le mardi, Jesse Thorup pêche déjà le brochet au fjord de Roskilde. À Anderlecht, plus besoin, comme un an plus tôt, de sortir Kompany de nulle part pour distraire d’une défaite synonyme de dèche en Europe : Marc Coucke savoure le doublé de Sambi Lokonga, enfin buteur pour son 52e match en mauve (2-0). Puis signe quand même un Kompany pour la forme : François, le cadet, sera responsable studs dans le staff Copains & Famille de Vince The Prince. Lequel n’a pas joué le match contre Gand : en déficit de sommeil après les longues négos sur le salaire d’avril, le captain est en pré-burn-out.

Sale temps pour Michel Louwagie : le manager gantois avait affrété un coucou privé pour acheminer les scouts du Barça… mais dans le bus vers le stade, Jonathan David s’est senti fiévreux et fait forfait. Fichu virus, et mes millions alors ? Recroisant Verschueren en zone neutre, Louwagie demande toujours : " Il était vraiment si nul que ça, ce Simon Davies ? " Michaël fait mine de ne pas avoir entendu. Et s’éloigne avec un rictus nerveux.

A 90 minutes du gong, c’est donc embouteillage pré-Covid-19 en tête de classement : Bruges (47), Charleroi (46) et le Standard (46) se tiennent en un point. Même écart pour le débat du barrage entre Anderlecht (37), qui a la main, et Gand (36). L’Antwerp pense déjà à sa Finale de Coupe du… 2 août, oui, oui. Et à huis clos bien sûr. Oui, les gars : Laszlo prolonge les entraînements de 5 semaines. Sauf pour chouchou Dieumerci, évidemment.

JOURNEE 10 (28 JUIN) : C’EST NOUS, LES CHAMPIONS…

Connectez WhatsApp, lancez les chronos : voici la dernière journée, c’est matches simultanés. Mais à huis clos : de toute urgence, le Risk Management Group a annulé tous les tickets, les experts annoncent une deuxième vague corona. Et un Bergame-Valence suffit comme ça.

Faisons même encore plus simple : Gand-Antwerp n’a pas lieu, le Great Old déclare forfait. Les Buffalos l’emportent 5-0 et glissent les orteils aux barrages. Tuyauté par un pote actif aux ex-douanes roumaines, Bölöni a capté un vieux stock de tests sérologiques mélangé dans les Carpates et soumet ses joueurs au fatidique frottis : ils sont tous positifs et doivent se reposer – ben tiens. À Gand aussi, David est tout pâlot : Louwagie distribue discrètement au vestiaire les masques FFP2 qu’il gardait dans une malle à la maison. On n’est jamais trop prudent. Mais chût, ne pas répéter. Et pas de photos marrantes sur Twitter.

Vlap, Fall, mille sabords

14h42 au Breydel : obligé de s’imposer à Bruges, Anderlecht peut compter sur Vlap, peu sensible au matraquage… et aux insultes en Frison du copain Vormer. Le Sporting file vite à 0-2 ; en tribune, Bart Verhaeghe a bloqué le numéro de Mehdi Bayat, trop friand de WhatsApp un rien moqueurs.

14h58 au Mambour, Fall ouvre la marque pour Charleroi face au Standard : le duo Leye-Deflandre en était resté à la feuille de match première version, douze rangées plus haut MPH fulmine déjà sur ses bristols en trop. Mamadou était très motivé : au briefing, le conseiller spécial de Belhocine, un prénommé Felice, a sorti ses vieux flyers pour un speech en anglais (une déformation genkoise) axé sur la fougue, le cœur et bien sûr l’amour. En tribune, Julie Mazzù est émue aux tripes.

Revival 2011

15h32 à Bruges, Okereke bute de l’oreille et relance l’espoir blauw en zwart. Marquez pas de chance : le VAR annule, le bon David a le lobe évasé et mordait la ligne oblique du Referee Department. Furieux, Bart Verhaeghe descend au parking chercher Tim Pots mais, ne le trouvant pas, se venge en étranglant un steward qui lui bloquait le passage. Passion, Bart, quand tu nous tiens…

16h07 à Charleroi, Paul Magnette ne se tient plus : le Standard pousse pour égaliser, Penneteau la joue Thibaut Courtois 2011 et stoppe tout. Nurio se rappelle Mavinga et tacle Carcela à la gorge : Jonathan Lardot, pourtant domicilié à Liège, n’a rien vu, je le jure. Le VAR non plus : informée de l’exigüité de la camionnette Pro-Ligue, qui ne garantit pas le mètre cinquante réglementaire, Maggie De Block occupe l’espace et bloque de l’intérieur l’accès aux arbitres-vidéo.

Tokyo on the line

16h08 à Bruges, l’espoir d’un miracle : Ivan Leko fait monter l’ex-Eupenois Toyokawa, libre de contrat et affilié 3 jours plus tôt au motif qu’avec tous ces flous, on ne sait plus quand débute le mercato (mais bientôt, c'est sûr...). À peine au jeu, le gnome nippon domine les géants Zulj, Luckassen et Cobbaut et place son surpuissant heading dans la lucarne de Van Crombrugge (1-2). Mais les Mauves ne sont pas Mouscron non plus : cette fois, le brave petit n’en mettra pas trois de suite. Trop tard donc, le Club s’incline, Leko a raté son pari. Vercauteren place ses Mauves au barrage, une vieille spécialité bossée jadis à Genk.

16h17 à Charleroi. Seul supporter admis au stade, Super-Zèbre tombe la pelisse : il prépare son envahissement de terrain, full à poil, burnes au vent. Diable : un titre, c’est du jamais vu au Pays Noir ! En Tribune d’Honneur, deux rangées plus haut qu’un Venanzi livide, Fabien Debecq hésite sur la couleur du string à enfiler pour son plongeon dans la Sambre. Sauf que… même sans son inventeur en bord de touche, le MPH-Time is still alive. 92e minute : isolé au petit rectangle, Zinho Vanheusden marque du dos après un faux rebond du cuir sur une tête de porc égorgé, jetée (mais par qui donc ?) depuis la tribune vide. La fête est brisée net (1-1).

Épilogue

Le championnat se conclut sur un incroyable ex-aequo à trois : Bruges, Charleroi, Standard, tous 47 points ! Bart Verhaeghe prétend que la 1e place de phase classique est prépondérante, Mehdi Bayat et Pierre Locht rétorquent que ce sont les victoires en Play-Offs qui font foi.

Walter Van Steenbrugge, avocat préféré du Club Bruges, impose sa stature de play-boy et ses cheveux d’ange : Bruges champion, c’est à prendre ou à laisser ! Sans quoi, il fait annuler les Play-Offs et obtient le rattachement du Club aux Pays-Bas : Bart aura ainsi ses chouettes matches contre Waalwijk et Volendam.

Un communiqué de la Commission Dopage de la Région Flamande tombe dans la foulée : six des joueurs carolos alignés à Bruges auraient été contrôlés positifs… au gel hydro-alcoolique, produit masquant bien connu en cas de recours à des diurétiques.

Aleksandar, à l’aide…

Dans la confusion générale, Pierre François en appelle à l’arbitrage de l’UEFA. Le verdict d’Aleksandar Ceferin ne tarde pas : la saison belge est annulée, les 24 clubs de D1A et D1B pros sont unis en un championnat en aller-retour de 46 matches, sans play-offs. Et pour l’attribution des tickets européens, on joue tout au finish sur un week-end… à la Playstation. Aussitôt dit et fait : après confrontations croisées, c’est l’e-player de… Waasland-Beveren qui offre le titre au Freethiel, 36 ans après la bande à Pfaff. Pour la postérité, le gus pose pour les photographes avec Zean-Marie et Daam Foulon.

" Si j’avais su quel boxon c’était, cette Pro-Ligue, j'aurais réfléchi plus longtemps... ", se dit Peter Croonen, en repartant de la Cérémonie des Awards de la saison. Tenue en vidéo-conférence évidemment. Et ayant désigné Karim Belhocine Coach de l’Année. Aussitôt approché par Marc Coucke : " Vous êtes nouveau dans le métier ? " Michel Preud’homme, lui, opte pour une année sabbatique dans le Bordelais. Mais avec Conseils d’Administration par Skype, autant garder les bonnes habitudes. D’ailleurs, Venanzi négocie justement avec Mazzù. Michel, tu valides ?