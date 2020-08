Fernando Da Cruz : "je ne suis pas inquiet, ce sont des faits antérieurs à la reprise du club"

Mouscron n’a toujours pas remporté la moindre victoire en quatre matches, mais cette fois-ci il y avait la place pour prendre quelque chose contre Zulte Waregem. "Par rapport aux autres matches, c’est un match où l’on a eu des occasions. On a manqué de justesse et de pertinence de choix. C’est là-dessus que je suis déçu. Car sur la débauche d’énergie, sur l’organisation, on a été plutôt cohérent", a déclaré Fernando Da Cruz à notre micro.

Et le coach de Mouscron d’ajouter : "Il y avait moyen de faire quelque chose, mais Zulte Waregem n’est pas une petite équipe. On avance, mais on prend encore un but sur phase arrêtée. Le 4e sur 4. Ce qui montre qu’on doit vite apprendre."

Si Mouscron n’a pas gagné à domicile, c’est le cas de toutes les autres rencontres de cette 4e journée. Aucun des clubs visités n’a remporté les trois points. "C’était aussi la même chose dans les autres championnats. Quand il n’y a pas de public, les équipes visiteuses prennent plus de points que quand il y a un public. Ça va être donc important de récupérer notre public", ajoute le coach.

Et Fernando Da Cruz d’en conclure sur les affaires qui concerne le club (Mouscron va être inculpé pour faux, usage de faux et escroquerie) : "Ça n’a pas eu d’influence sur la rencontre. On est très serein, on travaille sur le terrain et l’extra sportif ne nous concerne pas et ne concerne pas les joueurs. Je ne suis pas inquiet, car ce sont des faits qui sont antérieurs à la reprise du club."

Mouscron est pour le moment 15e du classement général et flirte avec la zone rouge.