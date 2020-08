Fernando da Cruz : "Je me pose quand même la question si ce type de penalty sera sifflé toute la saison?"

Malines s’est imposé à Mouscron (0-1) via Nikola Storm qui a marqué l’unique but sur un penalty qui a été tiré à trois reprises. Une phase qui va certainement faire parler tout au long de la saison comme l’a confirmé après la rencontre Fernando da Cruz à l’issue de la rencontre :

"On a montré du caractère, mais le match aurait pu être différent s’il n’y avait pas eu cette erreur d’arbitrage. J’ai revu le penalty et il faudra qu’on me réexplique la règle. Mon joueur touche le ballon avant que le joueur ne s’écroule. Je suis sceptique, je trouve que c’est sévère. Et ensuite, on doit retirer le penalty par trois fois. Je me pose quand même la question, sans vouloir critiquer l’arbitre, si ce type de penalty sera sifflé toute la saison, sur tous les terrains de Belgique. J’en doute fort. Et on sera vigilant, car aujourd’hui, on ne peut pas être sanctionné comme on l’a été par l’arbitrage."

Et le coach de Mouscron de rajouter une couche sur cette phase : "Je ne vais pas tout remettre sur le dos de l’arbitrage mais je reste convaincu qu’aujourd’hui, c’est le trio arbitral qui a fait basculer le match. Aujourd’hui, on peut travailler sur tous les paramètres du jeu, il y a toujours un qu’on ne maîtrise pas, c’est l’erreur humaine et d’arbitrage et là je pense que l’on est tombé en plein dedans."

Avec un point sur six, Mouscron ne démarre pas de la meilleure des façons son championnat. Surtout que la semaine prochaine, les Hurlus se déplacent à Anderlecht. Mais pour Fernando da Cruz, il ne faut pas s’inquiéter, il est déjà satisfait du jeu de son équipe, même s’il faut améliorer les frappes cadrées : "on a montré des choses. Il faut ajuster les choses, mais on a quand même tiré 13 fois au but. On ira à Anderlecht pour faire un résultat."

Au classement provisoire, Malines prend la première place avec 4 points et Mouscron est 12e avec une unité.