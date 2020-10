Fernando Da Cruz et Mouscron mettent fin à leur collaboration, la valse des coachs continue

Fernando Da Cruz et l’Excel mettent fin à leur collaboration. La décision est tombée en fin de journée. La direction du club tient à souligner le travail réaliser et l’implication de Fernando Da Cruz et de son staff dans la mission qui leur avait été confiée.

De son côté, le technicien français a tenu à laisser un message avant de quitter ses fonctions à la tête de l’équipe première du Royal Excel Mouscron.

"Je tiens à remercier Gérard López, Luis Campos et Diego Lopez pour la confiance qu’ils m’ont témoignée. Je remercie également mon staff et tout le personnel du Royal Excel Mouscron pour m’avoir mis dans les meilleures conditions. Je souhaite bonne chance à l’équipe dont je serai le premier supporter."

La direction mouscronnoise est à la recherche d’un successeur à Fernando Da Cruz. Elle communiquera, dans les plus brefs délais, le nom du nouvel entraîneur des Rouge et Blanc.

Ce week-end, Mouscron s’est incliné 2-0 à domicile face à Eupen. Les Hennuyers, avec cette nouvelle défaite les condamnent à conserver la lanterne rouge. Mouscron compte trois points après neuf journées et pas encore la moindre victoire.