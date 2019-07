La première utilisation de l’Official offside line sourit à Avenatti contre Mouscron - Courtrai... Mi-janvier, le conseil d’administration de la Pro League approuvait, pour un contrat de deux saisons, l’utilisation de la technologie pour la ligne de hors-jeu pour le VAR. Ce système sera, pour rappel, mis en place pour tous les matches de play-offs 1 et de play-offs 2. Ce samedi soir, première utilisation pratique, et historique donc, durant la partie entre Courtrai et Mouscron.