Felice Mazzu : "Tout ce qui s'est passé, c'est à cause des supporters de Saint-Trond"

Soirée contrastée pour Genk. Alors que les Limbourgeois menaient tranquillement au score (0-3) face à de timides Canaris, ils se sont complètement écroulés après une première interruption de la rencontre (à cause de débordements des supporters de Saint-Trond) et ont encaissé trois buts.

Marqué par cette rencontre, finalement interrompue définitivement suite aux débordements des supporters...de Genk, Felice Mazzu était amer à notre micro : "Ce match s'est joué dans les tribunes. Les supporters de Saint-Trond ont fait tout pour que le match tourne. Je ne veux pas trouver des excuses, mais ce n'est pas simple pour une équipe qui menait au score. Finalement, on subit ce qui s'est passé à cause des supporters adverses. Au moment où le match est arrêté à la 87e, s'il n'y a pas eu tous ces événements, on serait déjà en route vers Genk avec une victoire. Tout ce qu'il s'est passé, au départ, c'est à cause des supporters de Saint-Trond, c'est une certitude" confiait-il.

Le technicien s'interroge même sur le football actuel : "Je ne comprends plus très bien le football, comment peut-on construire des cages comme cela pour des supporters, c'est des prémisses de provocation. Le foot doit rester un sport sein, tous les événements extérieurs doivent être contrôlés autrement. Cet arrêt nous a fait tourner la tête."