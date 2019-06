Felice Mazzu quitte, enfin, sa zone de confort

Il était plus que temps pour lui de franchir un cap, de passer un palier. Bref de sortir de la fameuse "zone de confort" dans laquelle il s’était installé à Charleroi tout au long de ces six dernières années….émaillées de moments forts et sans doute inoubliables pour les supporters carolos auprès desquels Felice Mazzu avait conquis un statut quasi iconique.

Parmi les observateurs et les analystes du football belge, d’aucuns avaient craint que la défunte saison avec les "Zèbres" aurait été celle de trop pour le coach carolo. La non-qualification pour les play-offs 1 et le 0 sur 6 après les deux premières rencontres de play-offs 2 semblaient devoir leur donner raison. Mais la suite du parcours du Sporting devait être tout autre. Une série remarquable de victoires avant d’échouer de justesse, et longtemps à 10 contre 11, en barrage dans la plaine du Bosuil face à une formation anversoise qui, finalement, n’était pas tellement supérieure à celle de Mazzu.

Entre-temps, l’entraîneur belgo-italien avait encore magistralement démontré ses capacités à remobiliser un groupe dans des circonstances difficiles pour ne pas dire désespérées. Ajoutez à ce fameux statut de leadership psychologique, vertu essentielle pour un coach en 2019, une vision tactique indéniable, une belle réactivité en cours de rencontres, avec, statistiques à l’appui, de nombreux changements gagnants sans oublier un poil de réussite (le fameux "Felice time") dans certaines fins de matchs. Et vous obtiendrez au total un beau profil d’entraîneur moderne, capable de réussir à un échelon supérieur sans vouloir faire injure au Sporting de Charleroi qui, bon an mal an , progresse dans la hiérarchie du football belge malgré l’impérieuse nécessité budgétaire pour Mehdi Bayat de vendre chaque année deux ou trois de ses meilleurs éléments.

A Genk, Mazzu se retrouve donc confronté à un challenge aussi excitant que périlleux : celui de réussir dans un club du "top", champion en titre et par conséquent engagé dans les poules de la Champions League et surtout dans la foulée d’une saison exceptionnelle menée brillamment par Philippe Clément, déjà parti vers d’autres horizons avant d’autres joueurs-cadres sans doute.

Felice Mazzu a contre lui, sa méconnaissance du Néerlandais, qu’on a longtemps cru être un handicap réellement rédhibitoire pour la suite de sa carrière, dès lors qu’un passage direct au Standard lui semblait inconcevable auprès des supporters. Mais, à 53 ans, c’est l’occasion ou jamais pour lui de tenter l’aventure. Mehdi Bayat voulait en faire une sorte de "Arsène Wenger carolo", avec un projet commun sur le très long terme. Mais le dirigeant du Sporting a fini par admettre qu’il était plus raisonnable de lâcher la bride à son poulain "historique". Comme une belle histoire symbolique, ce fils d’ouvrier italien a donc opté pour les terres limbourgeoises, là où tant de mineurs transalpins ont travaillé le charbon.

A vrai dire, Felice Mazzu a toutes les cartes en mains pour mener à bien ce nouveau défi sauf une, immuable et souvent fatale aux entraîneurs: celle de la glorieuse incertitude du sport et des résultats décevants.