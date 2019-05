Felice Mazzu : « Les journaux ont titré 'Est-ce que Osimhen vaut vraiment 15 millions ?', il l’a prouvé à Courtrai »

Les Carolos ont gagné la finale des Play-offs 2 sur la pelouse de Courtrai et peuvent toujours croire à l’Europe (1-2).

« Le groupe a montré aux supporters qu’il y avait une énergie de réaction et de l’envie. Le message que j’ai fait passer au groupe, c’est qu’on voulait aller au bout. On est maintenant sur la dernière marche. Avant le match, j’avais dit aux joueurs qu’on avait débuté nos Play-offs 2 tout au fond de l’escalier et qu’aujourd’hui nous étions sur la 2ème marche. C’était peut-être la plus difficile. Il fallait réussir à la gravir, on l’a fait. Il en reste une », a expliqué Felice Mazzu au micro de la Pro League.

L’homme de la soirée est sans aucun doute Victor Osimhen. Le buteur nigérian a inscrit les deux buts qui permettent au Sporting de disputer une finale à l’Antwerp dimanche pour décrocher un ticket européen.

« Dans les titres dans les journaux, c’était inscrit « Est-ce que Osimhen vaut vraiment 15 millions ? ». Je pense qu’il l’a prouvé aujourd’hui », a conclu le coach carolo.