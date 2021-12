Felice Mazzu après la victoire de l’Union : "Cette victoire doit servir d’exemple pour toute la saison"

Felice Mazzu après la victoire de l’Union : "Le 3e objectif, on verra après le mois de janvier... C’est un Felice Mazzu heureux qui s’est présenté au micro d’Eleven Pro League suite à la victoire de l’Union face au Cercle de Bruges. Menés 0-2, les unionistes ont finalement renversé la vapeur et empochent les trois points. Quels sont encore les termes que va utiliser Felice Mazzu pour qualifier son équipe. Après avoir déjà dit que son groupe était exceptionnel, l’entraîneur de l’Union a de nouveau exprimé toute sa joie à l’issue de la victoire de l’Union face au Cercle. "Je vais commencer par la conclusion. La victoire est méritée même si le dernier but est chanceux. Mais aux égards de toutes les occasions qu’on a eues, de l’intensité, de l’envie et par le fait qu’on a été mené 0-2 sur deux situations de phases arrêtées, je vais dire que la victoire est amplement méritée", commence par expliquer le coach au micro d’Eleven Pro League. Et d’ajouter : "on n’a pas bien géré cette première mi-temps. La manière dont le Cercle évolue était claire : des longs ballons, du pressing et des phases arrêtées. On était préparé, mais on prend les deux buts de cette manière-là. Mais les garçons ont montré qu’ils avaient des grosses c… si je peux m’exprimer ainsi.