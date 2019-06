Felice Mazzu accueille 28 joueurs à son premier entraînement au KRC Genk

Felice Mazzu - © YORICK JANSENS - BELGA

Mazzu: "Dans les autres clubs j'ai été cité, à Genk ils m'ont attrapé" - Pro League -... C'est officiel depuis ce lundi matin, Felice Mazzu est le nouvel entraîneur du Racing Genk le champion de Belgique en titre. Mazzu (53 ans) a signé un contrat à durée indéterminée et succède à Philippe Clément après six années passées au Sporting Charleroi. Tout n'est pas encore en place autour du coach belge, mais l'essentiel est là. Et le coach belge a pris cette décision en concertation avec sa famille.