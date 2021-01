Felice Mazzù : "A Genk, j'étais quelqu'un d'autre…"

Statufié à Charleroi, déboulonné à Genk, renaissant à l’Union : il est de retour vers l’élite, à la tête d’une équipe qui aligne les records. Il évoque le sentiment d’échec, Damien Marcq, les datas, le Milan AC, les jaloux, Dylan de Belder et sa prime de champion. Mais aussi Christian Brüls, la défense à trois, Dante Vanzeir, le Covid dans le foot amateur, Nicolas Penneteau, les propriétaires étrangers et Théo Bongonda. Et bien sûr… les kartachekops et les labbekaks. Felice Mazzù passe " Sur Le Gril ". Une taille de guêpe, les abdos fits : Felice Mazzù respire la santé, à l’image de son équipe. Laquelle applique en D1B le régime du Club Brugeois en D1A : 11 points d’avance, meilleure attaque, meilleure défense. N’en jetez plus, la coupe est pleine. " Après ma période à Genk, je me suis remis au sport, j’avais besoin de m’occuper de moi et d’évacuer ces mois difficiles… " explique le Carolo, assis dans un petit salon du Centre d’entraînement unioniste… à Lierre. " Et tenez-vous bien, j’ai même promis à mes joueurs d’arrêter la clope si on est champion ! C’est con, hein ? (Il rigole) Je me mets une grosse pression mais, honnêtement, j’ai envie de le faire enfin… " Qu’il s’y prépare déjà mentalement : avec son boulevard d’avance, l’Union St-Gilloise est bien partie pour retrouver l’élite… 48 ans après l’avoir quittée ! " Forcément, je m’attendais à cette remarque… mais je pense vraiment que ce n’est pas encore fait ! Il faut garder notre humilité et notre focus : on doit continuer à être bon et à vouloir être meilleur que les autres si on veut aller au bout. Nos adversaires sont multiples : nous-mêmes si on se relâche, les autres équipes car elles ont de la qualité… et le Covid qui nous a laissé tranquilles jusqu’ici. La D1B a moins de visibilité médiatique… et en mériterait davantage : les matches y ont moins de rythme et de fluidité, mais la série est difficile. Il y a moins d’espaces et un gros engagement. Et puis il y a ce format répétitif à 8 équipes, qui offre moins de découvertes et fausse même un peu les enjeux… avec cette équipe U21 de Bruges qui ne peut ni monter, ni descendre ! En fait, c’est un championnat à 7… Mais ne me faites pas dire ce que je ne pense pas : le fait d’intégrer les jeunes Belges est une très bonne chose, car il faut les confronter au foot des adultes. Mais le règlement devrait être le même pour tout le monde… " " En D1A ou en P4, mon métier reste le même… " Redescendre d’un échelon pour mieux remonter : en signant au Parc Duden, Mazzù a dû aussi entamer une remise en question. " Dans notre parcours actuel, je me donne un 6,5 sur 10. C’est peu ? Quand les journalistes donnent 6, c’est pour qualifier une prestation de ‘bonne’. Il faut qu’un joueur fasse un tout gros match pour qu’ils donnent 7 ou, au mieux, 8… Donc je me mettrai 8 si on monte en fin de saison… Par contre, je donne déjà 8… et même 9 à mes joueurs ! Pour leur mentalité, leur ambition, leur solidarité dans la réussite actuelle. C’est leur mérite, et à eux seuls ! En D1B ou au sommet de la D1A, je garde la même exigence vis-à-vis de mon vestiaire : que ce soit en Champions League ou en P4, votre engagement comme coach doit être le même, car vu la différence de moyens, il n’y a pas moins de travail à effectuer… Et mes joueurs s’investissent autant qu’en D1A, ils travaillent comme des forcenés… Voyez le rendement du Beerschot et d’OHL : chaque semaine, ces équipes vous prouvent la qualité de la D1B ! "

" Pour certains à Genk, je n’étais pas le bienvenu… " Felice Mazzù : "A Genk, j'étais quelqu'un d'autre…" - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA En jouant les trouble-fête parmi l’élite, Anversois et Louvanistes ont aussi quitté l’ombre pour la lumière… " Mon seul moteur reste la passion : l’exposition médiatique de la D1A ne me manque pas… et ce que je vis correspond mieux à ce que je suis fondamentalement. Je ne suis pas narcissique, je n’ai jamais fait ce métier pour passer devant les autres… et ce ne sera jamais le cas ! Je n’ai pas changé depuis Genk… mais cet échec m’a fait du bien : on apprend plus des échecs que des succès, car ils amènent à se poser les bonnes questions. Aujourd’hui, je relativise beaucoup plus... J’ai compris après Genk que j’aurais dû rester moi-même : à Genk, j’étais quelqu’un d’autre, car le regard des autres m’impactait. À Genk, je sentais que je n’étais pas le bienvenu… et je ne parle pas de la direction ou des joueurs : je parle de l’environnement… Votre image médiatique dépend de la perception extérieure et cela vous écarte parfois de ce que vous êtes vraiment. L’image du petit Carolo ou du petit Wallon qui dérange ? Peut-être… Mais la page est tournée : avant, on me parlait sans cesse du Standard, maintenant c’est de Genk… Je veux qu’on parle de l’Union St-Gilloise ! " (clin d’œil) " Les datas ? Pas pour tuer les joueurs ! " Avec les Unionistes, le Mazzù naguère étiqueté ‘défensif’ caracole en tête des statistiques offensives. Samedi passé à Deinze, les St-Gillois ont inscrit le deuxième but le plus rapide de l’histoire de la Pro-League : 7 secondes 21 centièmes pour le 0-1 signé Dante Vanzeir… Une phase calquée sur un but de Leao (Milan AC) face à Sassuolo. " On aurait pu dire que c’était notre trouvaille, mais ce n’est pas notre genre… Tout le mérite en revient à mon analyste vidéo, qui m’a suggéré de travailler cette phase en courtes transitions. On l’a proposée aux joueurs, le message est bien passé et on a eu la chance qu’ils l’appliquent à la perfection en match. Vous savez, tous les coaches du monde préparent des plans de jeu selon le profil des joueurs dont ils disposent. Ma philosophie a toujours été le 4-4-2, mais on est passé cette saison en 3-5-2 car on s’est rendu compte que les joueurs se sentaient bien dans ce système. Jouer à trois derrière est une tendance du moment, c’est vrai, mais ce n’est pas avec un phénomène de mode qu’on gagne des matches... Même chose pour les datas : les statistiques sont devenues un paramètre incontournable du football. J’en tiens compte pour gérer les volumes, l’intensité des entraînements et les plages de récupération… mais mon feeling de coach reste l’élément principal. En fait, les datas servent surtout à aider les joueurs : elles n’ont pas pour but de les tuer ou de les robotiser, mais bien de leur faire comprendre que, s’ils n’ont pas marqué sur cette phase ou s’ils ont mal défendu sur cette autre phase, c’était, par exemple, parce que leur ligne de course n’était pas bonne. Moi aussi, je m’inspire du basket pour le marquage, et de l’athlétisme pour les courses ou les sauts. "

"Le derby ? C’est pour nos supporters !" Felice Mazzù : "A Genk, j'étais quelqu'un d'autre…" - © YORICK JANSENS - BELGA Les deux patrons britanniques de l’Union St-Gilloise, Alex Musiau et Tony Bloom, ont fait fortune dans le paramétrage statistique du sport. À l’image des autres clubs de D1 B, le Matricule 10 est donc passé entre mains étrangères… " Ça ne me dérange pas que l’actionnariat ne soit pas belge, car contrairement aux autres clubs de D1B, nous sommes une entité à part entière : nous ne sommes pas le satellite d’une maison-mère. Ici, nous avons un projet à long terme… et même si mes patrons passent leur semaine en Angleterre, la communication avec eux est permanente. On se dit les choses, et je me sens ici un poisson dans l’eau ! " Et dans le petit bocal du foot bruxellois, il y a ce samedi le retour du derby de la capitale face au RWDM… " Pour les joueurs et le staff, c’est un match comme un autre… qu’on doit gagner comme les autres. Mais on sait que pour nos supporters, ce match sort du lot : j’en parle au vestiaire et on veut encore plus gagner ce match… pour nos fans. Ayant travaillé au White Star, je me suis déjà familiarisé avec l’esprit bruxellois… (Il prend l’accent brusseleir) " Awel Ket, je connais la Lambic et le stoemp, hein ! " (Il s’esclaffe) Brusseleir ? Peut mieux faire… Nous y voilà : testons donc le Mazzù sur sa connaissance du lexique des Marolles. Broebeleir (signifie ‘une personne bègue’) : " Quelqu’un qui parle beaucoup ? Vous allez vraiment me faire passer pour un bêta ! " 0.5/1 Chokolatepuute (signifie ‘des jambes en mauvais état’) : " Un chocolat chaud ? Non, je n’ai pas dans mon noyau des joueurs aux jambes en piteux état, je n’ai que des chokolate…wel ! " 0,5/2 Doef (signifie ‘une cuite’) : " Ah oui, c’est comme prendre une ‘guinze’ en Wallon ! Ma dernière doef ? C’était quand j’avais 8 ans, avec du lait au miel ! " (Il éclate de rire). 1,5/3 Faire de son Jan (‘faire le malin’) : " Ca, je sais, c’est celui qui se prétend tout savoir, un prétentieux " 2,5/4 Wo da nen duue leit te stinken, mooie de veensters oupe doon (expression signifiant ‘il faut savoir balayer devant sa porte’) : " Aucune idée… Ah oui, il faut s’occuper de soi au lieu d’aller voir ailleurs ! " 2,5/5 Kartachekop (‘grosse tête’) : " Je ne sais pas, moi… Mettre un coup ? Moi, la grosse tête ? Je ne pense pas… mais peut-être est-ce la perception extérieure. " 2,5/6 Labbekak (‘fainéant’) : " Un labbekak… Quelqu’un qui parle trop ? Un fainéant ? Non, je n’ai pas de fainéant dans mon équipe… et s’il devait y en avoir, ça changerait vite ! " (clin d’œil) 2,5/7 Scheile trut (‘une femme stupide’) : " Scheile, scheile… hé, scheile ! Un vantard ? Une femme stupide ? Je vous rassure encore, je n’en ai pas dans mon noyau ! " (Rire) 2,5/8 Stinkende luigenoet (‘fieffé menteur’) : " Olala… mais c’est quoi, ce truc ? Aucune idée ! Moi, si je mens parfois ? Non, disons que je nuance… " (clin d’œil) 2,5/9 Une cote de 2,5 sur 9 : sur le front du Brusseleir, Mazzù est busé. Au classement de la D1B, le seul qui compte pour lui, il caracole… " Une prime de champion ? Je n’en ai pas… Nous sommes en D1B, non ? Non, je ne mens pas, je nuance… (clin d’œil) Mais si on monte, oui, je monte avec mon équipe… Etre champion et rester dans un projet, c’est le plus beau… Si on monte, j’inviterais bien toute l’équipe au resto… mais on ne pourra pas. Alors, ce sera deux ou trois pintjes… on va faire une doef ! " (rire)

"Des paroles blessantes à Charleroi…" Felice Mazzù : "A Genk, j'étais quelqu'un d'autre…" - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Le Covid : impossible de ne pas évoquer la sale bête. À l’heure où le foot amateur tranche pour la saison blanche, Felice Mazzù a aussi dû adapter ses méthodes. " Moi qui aime les team-buildings et le collectif, j’ai dû annuler un stage avec l’équipe. Tous nos repas en groupe sont impactés, les plannings d’arrivée, l’occupation du vestiaire et des douches. Pour le foot amateur, c’est une catastrophe : je viens de là, j’ai mes racines dans ces clubs, et c’est très délicat pour eux. Mon fils aussi est privé de sport depuis des mois. Mais la situation sanitaire l’impose, on doit juste espérer qu’on sortira vite de cette période noire. La chaleur et l’esprit de fête des buvettes ? Moi, je n’y restais pas, je ne sais pas boire… " (clin d’œil) Dans quelques mois, Felice Mazzù retrouvera cette élite… qui l’a un peu déçu : il recroisera son cher Sporting de Charleroi… où des critiques à son endroit étaient nées après son départ. " Un retour un jour à Charleroi ? Je ne prédis pas l’avenir… mais pourquoi pas ? En tout cas, je n’ai rien contre cette idée... J’ai aussi été surpris par certains commentaires sur moi là-bas, mais je me dis que c’est lié à un changement de cycle… C’est un phénomène classique : quand quelqu’un part, ceux qui restent cherchent une autre énergie, et cela passe peut-être par des paroles blessantes, une forme de refoulement… Je ne sais pas… Moi, je n’ai rien changé à mon approche des hommes : je garde du respect pour chacun… même pour ceux qui m’ont critiqué, je suis comme ça, ça fait partie de ma personnalité… Ceux qui me connaissent bien, et je ne parle pas des jaloux ou de ceux qui inventent après avoir discuté une fois avec moi, ceux-là donc savent que je me remets chaque jour en question et que je sais reconnaître mes fautes quand j’en commets. À Charleroi, mon erreur a été de trop montrer, la dernière année, que je voulais changer d’air. Et à Genk, ce fut de ne pas garder ma personnalité… On peut me dire naïf, mais je suis quelqu’un d’empathique : j’aime me mettre à la place de l’autre et comprendre ce qu’il ressent… "



Le questionnaire " tac au tac " de Felice Mazzù Felice Mazzù : "A Genk, j'étais quelqu'un d'autre…" - © YORICK JANSENS - BELGA Le meilleur joueur dirigé : " Théo Bongonda. " Le meilleur coach assisté : " Joker. Chacun avait ses qualités, j’ai appris de tous. " Le transfert avorté qui lui laisse le plus de regrets : " Dylan de Belder. " Le joueur le plus malin qu’il ait dirigé : " Damien Marcq. " Le plus sous-estimé : " Steeven Willems. " Le plus surfait : " Joker. " (Sourire) Le plus distrait : " Dante Vanzeir. " Le plus indiscipliné : " Joker. Oui, il revient souvent, celui-là… " Le meilleur futur coach parmi ses joueurs : (sa réponse fuse) " Nicolas Penneteau. Un gars curieux, aux idées claires et toujours dans le partage. De la vraie graine de bon coach. " Le meilleur joueur de D1B : " Christian Brüls. " (passé de Westerlo à St-Trond début janvier)