FC Bruges – Standard : premier gros test pour Luka Elsner (LIVE audio et commenté 13h30)

Le Club de Bruges accueille le Standard ce dimanche en début d’après-midi à l’occasion de la 14e journée de Pro League. Ce choc entre le double champion en titre et les Liégeois est à suivre en direct audio et commenté dès 13h30.

Dix points séparent ces deux équipes au classement. D’un côté le FC Bruges, deuxième avec 26 points et toujours invaincu à domicile en championnat. De l’autre, un Standard malade (13e avec 16 points) qui ne s'est plus imposé en Pro League depuis le… 12 septembre dernier à Seraing (0-1). À l’époque, Mbaye Leye était encore à la tête des Rouches. L’entraîneur sénégalais a ensuite été remplacé par Luka Elsner et depuis… la situation est toujours la même en bord de Meuse : le Standard ne gagne pas. Ce dimanche, c’est le premier gros test pour le Franco-slovène qui a signé trois partages lors de ses 3 premières rencontres face à des adversaires plus abordables (OHL, Cercle, Courtrai).

Alors les joueurs du Standard parviendront-ils à offrir à leur nouvel entraîneur une première victoire en championnat ? Réponse ce dimanche !