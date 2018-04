FC Bruges - Standard : la deuxième place en ligne de mire pour les Liégeois ? (Live commenté à 18h)

Après son succès face à Charleroi cette semaine, les hommes d' Ivan Leko auront à cœur d'engranger des points et de la confiance en vue du sprint final des Play-Offs 1. Victorieux en phase classique sur le score de 4-0, les Brugeois pourraient porter un nouveau coup au moral de leurs adversaires au titre en cas de victoire sur les Liégeois.

Les infos sur les compositions :

A Bruges, Ivan Leko dispose quasiment de l’entièreté de son noyau et devrait faire confiance au même onze que celui qui s'est imposé face à Charleroi ce jeudi.

Pour Ricardo Sa Pinto, les choix s'annoncent plus cornéliens, avec les probables retours de Christian Luyindama et de Paul-José Mpoku. Georgios Koutroubis et Duje Cop pourraient en faire les frais.

Les compositions probables :

FC Bruges : Gabulov, Mitrovic, Mechele, Denswil, Diatta, Nakamba, Vormer, Vanaken, Limbombe, Diaby, Wesley.

Standard : Ochoa, Cavanda, Laifis, Luyindama, Fai, Marin, Cimirot, Mpoku, Carcela, Edmilson, Emond.

Arbitre : Nicolas Laforge.