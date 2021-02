FC Bruges - OHL : Le bulldozer brugeois continue son solo et porte son avance à 15 points au classement

Le FC Bruges s'est imposé tranquillement face à OH Louvain (3-0), ce lundi, dans le cadre du match de clôture de la 27e journée de Pro League. Les Brugeois ont fait la différence en première période, grâce à un superbe but du jeune Ignace Van der Brempt (8') et un penalty de Ruud Vormer (39'), avant de gérer en patron la deuxième période et d'inscrire un dernier but par Clinton Mata dans les arrêts de jeu (92').

Grâce à cette victoire, le Club s'envole encore un peu plus au classement et possède maintenant 15 points d'avance sur son dauphin, l'Antwerp, avec un match en moins à disputer... Bruges est la seule équipe du Top 5 à avoir pris les trois points ce week-end.