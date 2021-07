FC Bruges : le Club, ce leader presque indétronable

Première forme d’évolution depuis l’arrivée du duo, la valeur du groupe de joueurs brugeois. Si en 2011 le très sérieux site Transfermarkt évaluait le noyau brugeois à 41 millions d’euros avec un top 3 des joueurs les plus chers composé par Odjidja (6M), Dirar (5M) et Akpala (4M), aujourd’hui la valeur a plus que triplé et atteint 138 millions d’euros. En termes de comparaison, Anderlecht valait 85 millions en 2011 et en vaut 96 en 2021. Preuve de l’immense travail brugeois.

►►► À lire aussi : Pro League : Philippe Clement prolonge au Club de Bruges à durée indéterminée

Cette évolution permet au Club d’avoir une réflexion sur le long terme en matière de transferts. On note par exemple que parmi les grands titulaires de l’équipe, nombreux sont ceux qui sont là depuis plusieurs années. Mechele est arrivé en 2013, Vormer en 2014, Vanaken en 2015, Rits et Mata en 2018. La puissance économique du Club l’autorise aujourd’hui à conserver des joueurs et à créer un véritable collectif, contrairement à de nombreuses autres formations belges qui doivent reconstruire chaque année, faute de moyens.

"À Bruges, je crois qu’ils sont encore à la recherche de joueurs importants" avance Alex Teklak. "Je pense qu’ils cherchent encore un attaquant et je pense qu’ils n’hésiteront pas à mettre le prix ici s’ils doivent le faire. C’est une politique de transfert qui n’est plus tout à fait la même qu’auparavant parce qu’ils sont riches."