Clinton Mata très frustré après le partage : "Les Eupenois ont joué avec leurs armes, ils ont... Le Club de Bruges a arraché un point miraculeux face à Eupen ce dimanche en égalisant à la… 103e minute (2-2). A l’interview d’après-match, le défenseur brugeois Clinton Mata s’est montré assez frustré quant au comportement des joueurs adverses. "C’est décevant, on voulait bien commencer à domicile mais on a été accroché. Il y a eu des circonstances particulières… je ne vais pas rentrer dans les détails, ça fait partie du foot mais casser le jeu comme les Eupenois ont fait, c’est anti-football", peste Clinton Mata. Avant de reprendre : "Ils ont joué avec leurs armes, c’est à nous d’être plus efficace", concède finalement le Brugeois. "On encaisse trop rapidement un but après avoir ouvert le score. On a manqué de chance à la finition… on s’est créé pas mal d’occasions, on devait tuer le match plus tôt".