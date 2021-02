FC Bruges : Charles De Ketelaere et Simon Mignolet positifs au coronavirus

Charles De Ketelaere et Simon Mignolet ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé le Club de Bruges mercredi matin à la veille du match retour d''Europa League face au Dynamo Kiev.

Les deux joueurs n'ont pas des symptômes, a précisé le club. Ils passeront un nouveau test ce midi pour savoir s'il peuvent participer ou non à la rencontre d'Europa League.

La semaine dernière, Philippe Clément et son staff avaient aussi été testés positifs au coronavirus au même titre que Matej Mitrovic, Stefano Denswil, Mats Rits et Hans Vanaken. Malade, Noa Lang était lui aussi resté à Bruges mais n'avait pas été contrôlé positif.

Toujours en quarantaine, les cinq joueurs et le staff technique, n'avaient pas non plus pris part à la victoire sur OHL (3-0), lundi en championnat.