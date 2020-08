FC Bruges – Charleroi : Score nul à la mi-temps (Live audio et commenté, 0-0)

Le Club de Bruges reçoit le Sporting Charleroi en ouverture de la saison 2020-2021 ce samedi ! Le champion de la saison écoulée face au troisième… Une jolie affiche qui ne marque pas seulement le début d’un nouvel exercice mais aussi et surtout le retour de la D1A après l’arrêt précipité du championnat en mars. Un match à suivre en direct radio et commenté dès 16H30.

Cinq mois se sont écoulés depuis les dernières rencontres. Pendant cette période, on a beaucoup parlé recours, justice, tribunaux… Avec le feuilleton Waasland-Beveren qui s’est conclu par la décision récente de disputer une D1A à 18 équipes pendant deux ans.

Cette fois, place au football. Enfin, presque. Beaucoup vous diront que le foot, le vrai, c’est celui avec des supporters. Le huis clos sera de rigueur durant tout le mois ce qui rend forcément ce début de saison un peu particulier. Mais les conditions sanitaires actuelles ne laissaient pas vraiment la place à une autre décision. Il faudra donc patienter encore un peu pour le public dans les stades.

Du côté des terrains, Bruges est favori à sa propre succession. Mais on sait que Charleroi compte bien jouer les trouble-fêtes et continuer à titiller les meilleurs de notre championnat. Pour ce faire, le club pourra compter sur Kaveh Rezaei, prêté un an de plus par Bruges mais aussi sur l’expérience et les qualités de Guillaume Gillet arrivé au début du mois de juillet. Pour le reste de l’effectif, pas de gros changements à l'exception du départ de Nurio pour Gand. Les Carolos comptent bien figurer parmi les 4 premiers (les PO ont été réduits de six à 4 cette année) en fin de saison régulière et se donnent les moyens de leurs ambitions.

Le Club de Bruges reste sur une petite déception après avoir perdu en finale de la Coupe de Belgique face à l’Antwerp. Les hommes de Philippe Clément auront à cœur de faire oublier ce faux pas au plus vite. Cela n’a pas encore beaucoup bougé en termes de transferts dans la Venise du Nord mais cela ne saurait tarder. Quelques joueurs devraient partir mais le coach a des garanties dans l’autre sens. Le club possède le plus gros budget du championnat et compte bien de nouveau l’utiliser à bon escient.