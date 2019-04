Fan Board d'Anderlecht: "L'accumulation d'humiliations a fait déborder le vase"

Le Fan Board du RSC Anderlecht n'approuve pas mais comprend les débordements des supporters bruxellois vendredi soir à Sclessin. Le 'Clasico' contre le Standard a finalement été abandonné après une demi-heure de jeu et un score de 2-0 en faveur des Liégeois. "Le conseil d'administration d'Anderlecht ne tient pas ses promesses", a réagi Frank Eeckhout membre du groupement des supporters (Fan Board) samedi auprès de l'agence Belga.

La semaine dernière, après la défaite à domicile contre l'Antwerp, les émotions étaient vives. Les supporters ont bloqué l'entrée principale du stade Constant Vanden Stock et exigé une explication du président Marc Coucke, entre-temps vilipendé.

Vendredi, la crise au RSCA a atteint un nouveau seuil. Le noyau dur des Mauves a lancé des fusées éclairantes à plusieurs reprises sur le terrain derrière le but d'Ochoa, le gardien de but. A la 31e minute, l'arbitre Erik Lambrechts a finalement mis un terme au match.

"Nous n'approuvons pas les faits, mais la réaction des supporters est compréhensible. La frustration est très profonde. L'accumulation des déceptions et des humiliations a fait déborder le vase", a expliqué Frank Eeckhout, membre du Fan Board de la RSCA, qui cherche une explication.

"Nous avons déjà prévenu le club que cela pourrait arriver. Mais le club n'est pas à l'écoute de nos doléances. En octobre, nous avons sonné l'alarme pour la première fois après le match sur le terrain de Zulte Waregem (victoire 1-2, ndlr). Des promesses y ont été faites, mais elles n'ont en aucun cas été tenues pendant le mercato hivernal. Le malaise continue et en tant que supporter vous voyez votre club glisser de plus en plus bas. Il y a deux semaines, nous avons encore une fois averti le conseil d'administration, et maintenant c'est assez. On voulait une réunion avec le club la semaine dernière, mais on ne l'a pas eue."

"Le Fan Board a maintenant demandé une nouvelle réunion avec le conseil d'administration, mais aussi avec le groupe de joueurs. C'est facile de toujours tirer sur le club, mais les joueurs s'en moquent. Ce n'est pas le noyau de qualité le plus solide, mais ils devraient être en mesure de faire mieux. De plus, ils ne sont pas toujours alignés à leur meilleur poste", explique Eeckhout, qui fait allusion à un renvoi de Fred Rutten. "Le football européen est devenu presque irréalisable et il faut être réaliste et commencer à se préparer pour la saison prochaine lundi. Vous continuez avec les joueurs que vous voulez garder et ce groupe est complété avec les jeunes. Sous Vanhaezebrouck, ces jeunes talents étaient là, mais sous Rutten, ils ont tous disparu. Saelemaekers et Kayembe, ne peuvent-ils plus jouer au football ? Je trouve ça très étrange."

Le Fan Board regrette qu'il y ait des conséquences négatives pour le club. "Mais nous ne pouvons pas contrôler de tels faits. Comment fait-on en tant que supporters face à une constatation ? Comment attirer l'attention du club ? Les discussions n'aident pas", dit Eeckhout. "Je n'ose pas dire qu'il n'y aura plus d'actions la semaine prochaine. Je ne mets pas ma main au feu pour ça. Nous n'avons aucun contrôle sur la colère des supporters."