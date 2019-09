Fadiga : "Ce serait plus facile si Kompany faisait un choix… donc coach mais plus sur le terrain"

Khalilou Fadiga - © RTBF

Le projet Kompany à Anderlecht peut-il réussir ? - La Tribune - 02/09/2019 L’émission La Tribune faisait son grand retour ce lundi pour débriefer la 6e journée de Pro League. Michel Lecomte, Benjamin Deceuninck et toute l’équipe ont également pris le temps de regarder dans le rétroviseur et de se pencher sur l’attraction majeure de ce début de championnat : le retour de Vincent Kompany à Anderlecht. En mai dernier lorsqu’Anderlecht avait officialisé l’arrivée de Kompany, Khalilou Fadiga avait émis quelques réserves sur la possibilité de gérer la double casquette d’entraîneur-joueur. Près de quatre mois plus tard, son avis n’a pas vraiment changé.