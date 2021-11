Facebook Live La Tribune – Swann Borsellino : "Kevin De Bruyne n’est pas un robot"

Dans le Facebook Live en Préface de La Tribune ce lundi, Swann Borsellino a répondu à vos questions ! La Ligue 1, Messi au PSG, le bon point du Standard à Bruges et la "patte" Elsner, le retour de Xavi à Barcelone, la défaite salée de Charleroi à l’Union Saint-Gilloise, le niveau du football belge, le rachat de Newcastle mais aussi la forme des Diables rouges ont été au centre de nos discussions.

►►► À lire aussi : La Tribune : "Kompany doit composer avec les joueurs qu’il a"

"Je suis inquiet. Même si on l’a vu dans le derby de Manchester, il est capable de faire des différences par son sens de la passe, son sens du déplacement, son intelligence tactique. Je trouve que comme beaucoup de joueurs, il a l’air un peu dans le dur physiquement. Je trouve que ça s’est déjà fort senti contre la France. Je pense qu’Eden après la pause était rôti, les gens tombent sur Youri Tielemans mais ils oublient que ça fait deux saisons que c’est le joueur qui joue le plus quasiment en Europe. Ça fait trois trêves internationales en très peu de temps. Ils ont peu de repos… J’aime toujours autant Kevin, c’est un des joueurs que j’admire le plus mais, comme pour Romelu Lukaku à un moment à Chelsea il marquait moins puis il a fini par se blesser parce que physiquement c’est difficile. Mais je pense que la Belgique n’est pas la seule nation touchée par ce phénomène : Pedri en Espagne, il a joué 70 matches l’an dernier, il se blesse puis il fait une rechute. C’est chiant mais ce n’est pas une surprise."

Les fans des Diables ne sont pas rassurés par la moins bonne forme de KDB : "Ce n’est pas un robot le type. Les mecs prennent soin de leur corps, ils font le maximum et tout mais à un moment si tu tires trop sur la corde c’est compliqué. Moi je crois, au vu de la position de la Belgique dans son groupe pour les qualifications pour la Coupe du Monde, si j’étais Roberto Martinez je me permettrais de donner du temps de jeu à d’autres joueurs. Et je pense que ce serait montrer de l’empathie à par rapport à ces joueurs qui donnent beaucoup et qui ont déjà beaucoup donné à la sélection. Après, je ne suis pas dans le cerveau d’un garçon comme Kevin qui est hypercompétiteur etc mais il s’était déjà lui-même plaint du temps de jeu etc donc je pense qu’au vu des deux matches qui attendent la Belgique, faire tourner ne serait pas une hérésie."

Par contre, Eden Hazard, doit-il jouer ? "Il y a eu ce genre de débat avec la sélection française quand Griezmann ne jouait pas avec le Barça par exemple. Moi je crois qu’il n’y a pas de joueurs au-dessus de l’équipe. Même si c’est une légende du pays. […] S’il s’agit juste d’un risque de blessure, je pense qu’Eden est assez grand, entouré de Roberto Martinez et du staff, pour savoir si c’est bien de jouer ou pas. Mais tu ne peux pas avoir de totem de l’immunité en sélection. Une sélection, un pays c’est important, Eden on sait tout ce qu’il a apporté et on sait l’immense carrière qu’il a réalisée, mais à l’époque ou il y avait le débat en France avec Griezmann, je n’aurais pas été choqué de le voir sur le banc. Deschamps a décidé de le faire jouer parce que c’était un homme de base et qu’il était en forme physiquement et au final, ses meilleurs matches quand il était au Barça c’était souvent avec l’équipe de France. Donc moi je trouve qu’avoir ce débat, ce n’est pas manquer de respect à Eden."