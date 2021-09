Facebook Live La Tribune – Swann Borsellino : "J’ai pris ma baffe d’adrénaline devant le retour de Charleroi"

En marge de la 2e Tribune de la saison, nous avons reçu Swann Borsellino dans notre traditionnel Facebook Live qui préface l’émission. Toujours aussi franc, notre consultant s’est épanché sur les difficultés dans le jeu du Standard, le beau weekend d’Anderlecht, les excellentes prestations des Diables rouges aux quatre coins des pelouses européennes mais aussi sur Charleroi, dernière équipe invaincue de Pro League.

Et comme la plupart des observateurs, Swann Borsellino ne tarissait pas d’éloges envers ces Zèbres, plutôt solides jusqu’à présent, et auteur d’une excellente prestation pour renverser Gand au bout du suspense dimanche : "Comme tout le monde, j’ai pris ma baffe d’adrénaline avec le retour de Charleroi. Cela a été un grand match dans les circonstances qu’on connaît, avec des joueurs comme Kayembe, par exemple, qui ne parvenait plus à avancer. Au final, l’équipe revient et s’impose donc c’est mon coup de cœur du weekend. Même si au final, mon coup de coeur, c’est pour tout ce weekend de football belge."

Comme la saison dernière, Charleroi entame donc de la plus belle des manières sa saison. De là à les voir dans le Top 4 en fin de saison ? Après le fiasco de l’an dernier, Swann se veut plus prudent : ""Même dans La Tribune on en parlait et on se disait qu’ils avaient une bonne tête, pas forcément de champion, mais d’équipe qui peut embêter les gros. Donc après la saison dernière, je prendrais peut-être un peu plus de recul. Mais c’est clair que c’est une équipe plaisante. Et, sans manquer de respect à Karim Belhocine, elle est coachée par un entraîneur très intéressant. Donc j’espère que les Zèbres parviendront à tenir sans s’essouffler et à être cohérent toute la saison. Je pense vraiment que l’an dernier, l’élimination européenne avait fait très mal."

Contrairement à la saison dernière où Karim Belhocine ne semblait compter que sur un 11-type sans forcément faire confiance à un groupe plus élargi, Edward Still semble lui confier les rênes de son équipe à davantage de joueurs : "Si Charleroi n’avait pas assez de profondeur de banc la saison dernière ? Oui, c’était ça mais c’était aussi lié aux choix du coach qui décidait d’aligner toujours les mêmes 11 joueurs, ça ne changeait que quand il y avait une petite blessure ou quoi. Donc je pense que certains joueurs étaient moins impliqués ou que c’était moins facile d’impliquer tout le monde."