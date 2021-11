Igor de Camargo était l’invité de notre Facebook Live en préface de La Tribune ce lundi soir. Le joueur de Malines dispute sa dernière saison à 38 ans avant de se tourner petit à petit vers une carrière d’entraîneur. Il a accepté de revenir sur la fin de sa carrière avec nous, sur son avenir, mais aussi sur le week-end foot écoulé. De la situation du Standard à Vincent Kompany coach en passant par la forme incroyable de l’Union, le rôle de Steven Defour à Malines, Igor a répondu à toutes vos questions !

De Camargo l’affirme encore, cette saison sera sa dernière "malheureusement", mais il ne sera pas bien loin de "sa passion, son amour", il espère avoir l’intelligence d’arrêter au bon moment, heureux d’avoir pu jouer autant d’années.

Le joueur a accepté de répondre à vos questions sur un club qui a marqué sa longue carrière, le Standard de Liège, "la maison".

Mais que manque-t-il donc au Standard ? "Gagner des matches, d’abord. Le Standard passe par un moment délicat au niveau sportif, je ne sais pas vraiment ce qu’il se passe au niveau administratif. Mais je pense que le standard doit toujours penser au top 3. Mais il y a des petits trucs qui doivent être réglés, sinon ça n’ira pas. Des fois c’est dommage de voir le Standard galérer comme ça. En passant par le Standard, je connais bien la maison, je sais très bien que le Standard a le potentiel pour retrouver le haut de tableau. Mais en foot il y a pas mal de surprises et on peut s’attendre à tout."

La situation du Standard rappelle la mauvaise période de la Juventus il y a quelques années sur certains aspects selon Igor : "Je pense qu’aucun grand club veut être dans la situation dans laquelle le Standard se trouve actuellement. Ça me rappelle un peu la Juventus à l’époque. Une grande équipe qui passe par un très mauvais moment, qui est même descendu en deuxième division. Mais qui ont réussi à retrouver ce statut, et le moral à nouveau. Tout le monde sait que le Standard a un gros potentiel en Belgique à tous les niveaux. Et on verra bien la suite."