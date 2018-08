Face à Waasland-Beveren, La Gantoise obtient son premier succès

La Gantoise a décroché la première victoire de sa saison dimanche au détriment de Waasland-Beveren (4-1) en clôture de la troisième journée du championnat de Belgique de football. Roman Yaremchuk (36e), Birger Verstraete (77e sur penalty) et Jonathan David (82e, 90e) ont inscrit les buts des Buffalos alors qu'Aleksandar Vukotic (82e) avait réduit la marque pour les Leeuwen. Au classement, La Gantoise (4 points) monte à la 8e place et Waasland-Beveren (2 points) descend à la 12e.

Peu sûr de lui dans le but jeudi en Europa League contre Bialystok, Colin Coosemans ne se trouvait même pas en tribune. Finaliste de la Coupe du Monde, Lovre Kalinic n'a eu qu'une intervention à effectuer sur un envoi à ras du sol dans l'angle opposé d'Aleksandar Boljevic (16e). Le pressing exercé par ses équipiers sur Waasland-Bereven était intense. Thomas Foket a sonné la charge d'un boulet de canon, qui est passé juste à côté (3e). Ensuite, Giorgi Chakvetadze et Stallone Limbombe ont semé la panique, Tobias Sahlquist sauvant Waasland in extremis (7e). La Gantoise était indiscutablement la meilleure mais Yaremchuk a perdu les trois duels qui l'ont opposé à Davy Roef (10e, 16e, 20e).

Alors que Beni Badibanga (24e) et Floriano Vanzo (27e) semblaient avoir grippé le moteur gantois, l'Ukrainien a ouvert la marque sur un rebond favorable suite à un tir de Limbombé mal renvoyé par Roef (36e, 1-0). A partir de ce moment, La Gantoise a monopolisé le ballon sans se montrer dangereuse.

La seconde période a débuté différemment pour Kalinic, qui a propulsé au-dessus de son but une reprise de Francesco Forte (48e). Par la suite, les Buffalos ont remis la sauce mais Taiwo Awoniyi, qui s'est présenté seul devant Roef, a tiré sur le montant (54e). Ce raté a sans doute poussé Yves Vanderhaeghe a remplacer le Nigérian par Jonathan David (70e). Par contre, Verstraete s'est montré impitoyable sur un penalty accordé pour une faute de Milan Massop sur Limbombe (77e, 2-0).

Sur coup de coin, Vukotic a relancé le suspense (82e, 3-1). Pas pour longtemps puisque David a inscrit son troisième but en trois montées au jeu (82e, 3-1). Et ce n'était pas tout: le jeune Canadien, 18 ans, a signé un doublé (90e, 4-1).