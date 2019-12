La Tribune - © RTBF

Expected goals et contenu physique: Qui sont les bons élèves de Pro League? - La Tribune -... Dans la séquence "Trop Stillée" développée ce lundi sur le plateau de la Tribune, Edward Still a analysé les chiffres des 16e équipes de Pro League pour en comparer le rendement au niveau du contenu physique (distance parcourue, intensité des courses) et des 'Expected Goals' (buts attendus), outil très utile pour évaluer la prestation d'une équipe indépendamment du score final.