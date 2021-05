Exclusif : Franky Vercauteren va quitter l'Antwerp, le Danois Brian Priske choisi pour le remplacer

Franky Vercauteren ne va pas rester à l’Antwerp qu’il a mené à la 3eme place du championnat à l’issue des play-offs.



Pour le remplacer, le club anversois va miser sur Brian Priske, l’ancien défenseur et international danois de Genk et de Bruges. Il entraîne actuellement le F.C Mitjylland au Danemark. Son nom avait été cité au Standard l’été dernier. L'affaire serait en très bonne voie et le Danois devrait signer avec le Great Old rapidement.