Exclu face à Anderlecht, Damien Marcq pourrait être suspendu deux matches

Anderlecht - Zulte : Olivier Deschacht remonté, "La jambe d'Ashimeru passe sous la semelle de... En football, il y a très rarement des décisions unanimes, d’autant qu’en fonction des angles, des ralentis et du camp dans lequel on se trouve des tas d’interprétations sont souvent possibles. Ce dimanche, on aurait pu croire assister à une action qui ne faisait aucun doute, Damien Marcq a laissé traîner sa semelle à l’arrière du genou de Majeed Ashimeru. Très certainement involontaire, cette faute ne met pas moins en danger l’intégrité physique de l’Anderlechtois qui aurait pu être grièvement blessé à la suite de cette action. L’arbitre de la rencontre a sanctionné Marcq d’une rouge après visionnement des images, une décision contestée par Olivier Deschacht. Oli se présente à l’interview en soufflant, il vient de revoir la phase qu’il considère comme litigieuse en vidéo : "Je ne pense pas que ce soit juste. Parfois, les jambes se retrouvent sous les chaussures. Damien n’est pas comme ça, il ne vise pas le mollet dans cette action. Pour moi, ce n’est que la jambe d’Ashimeru qui passe sous la semelle. C’est une décision très stricte, je pense. Et c’était déterminant dans cette rencontre, parce qu’après ça c’était fini pour nous." L’ex joueur d’Anderlecht d’ajouter : "Tout le monde critiquera probablement ce commentaire, mais c’est mon opinion et je me fiche de ce que les autres en disent."