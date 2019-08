Eupen sombre en prenant six buts à Gand

Le gardien international espoir Ortwin De Wolf se souviendra de ses débuts officiels dans les buts de l'AS Eupen, dimanche après-midi à la Ghelamco Arena, où La Gantoise a conquis sa première victoire de la saison, 6-1 , pour le compte de la 2e journée de la Jupiler Pro League de football. Les Germanophones (0 point, 2 buts marqués, 10 encaissés) n'ont pas eu voix au chapitre et ont pris l'eau comme face à l'Antwerp (1-4) la semaine dernière.

Après deux corners du capitaine gantois Vadis Odjidja-Ofoe, les visités menaient déjà 2-0 après 8 minutes suite au but contre son camp de Menno Koch et au goal du défenseur camerounais Michael Ngadeu. Mégan Laurent a failli réduire l'écart à la 11e, mais son coup-franc a été renvoyé par le poteau droit du but de Thomas Kaminski. Un nouveau but de la tête, celui de Roman Bezus, a permis aux Buffalo's de fairet 3-0 dès la 33e minute. Une main de Siebe Blondelle dans la surface a offert l'occasion à Roman Yaremchuk de porter le score à 4-0 (41e).

Le capitaine visiteur allait toutefois se racheter à la 62e, en marquant de la tête sur un corner de Yuta Toyokawa (4-1). Alors que Laurent Depoitre à 67e faisait son entrée très attendue, Gand n'a pas ralenti. Bezus (90e) et Jonathan David (90e+2) ont inscrit les deux derniers buts du match.

La Gantoise, qui compte à présent quatre points sur six en D1A, a efficacement et tranquillement préparé son match-aller du 3e tour préliminaire de l'Europa League à l'AEK Larnaca, jeudi (17h30).