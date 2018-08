Eupen signe sa première victoire et enfonce Mouscron dans la crise

Eupen s’est imposé 1-0 à Mouscron dans le choc du bas de tableau pour le compte de la 5ème journée de Pro League. Les deux équipes avaient pour objectif d'obtenir leurs premiers points de la saison. Un but de Keita à la 27ème permet aux germanophones de s’offrir un peu d’air au classement, en remontant provisoirement à la 12ème place. Mouscron signe sa cinquième défaite en autant de matches et est dernier. Franck Defays est sans doute en danger.

Le résumé de la rencontre

Dans ce duel qui oppose la pire attaque à la pire défense du championnat, c’est Mouscron qui va penser faire mentir les stats, avec une tête ravageuse de Gkalitsios dès la 6e minute. Ironie du sort, le VAR annule le but à cause d’une position de hors-jeu du défenseur mouscronnois.

Le match s’équilibre ensuite, mais c’est Eupen qui se crée les meilleures occasions. Toyokawa (17e) et ensuite Pollet (26e) viennent tester Werner. Les hommes de Claude Makelele vont finalement trouver l’ouverture à la 27e, sur un tir de Gnaka qui est repoussé par le gardien dans les pieds de Keita. Il n’a alors plus qu’à la pousser au fond. 1-0 pour Eupen.

Mouscron tente logiquement de revenir dans le match et oblige Eupen à reculer en fin de première période. Ils n’inquièteront cependant pas les germanophones autrement que sur une frappe à 20 mètres du gaucher Benson (36e). Van Crombrugge veille bien et permet à son équipe de garder sa légère avance à la mi-temps.

Les Mouscronnois reprennent la seconde mi-temps avec beaucoup d’envie. Amallah sur coup-franc (52e), puis Mohamed sur une frappe bien placée à l’entrée de la surface (56e), se heurtent à un Van Crombrugge bien dans son match. Mouscron pousse alors de plus en plus, mais il lui manque le dernier geste.

Les Hurlus ne trouveront jamais la faille lors de ce match. Ils restent à un but marqué en cinq matches.

La pire défense du championnat réussit donc finalement à tenir le zéro derrière pour la première fois cette saison. Eupen s’impose par le plus petit des scores, 1-0, et se donne de l’air en remontant à la 12ème place. Mouscron s’enfonce, lui, dans la crise et reste dernier au classement.