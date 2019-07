Eupen refile 4 buts au Bayer Leverkusen en préparation

L'AS Eupen s'est imposé samedi en préparation face au Bayer Leverkusen (3-4) après avoir pourtant été mené de trois buts au centre de formation du club allemand.

Le Bayer Leverkusen pensait avoir fait le plus dur en inscrivant trois buts à l'AS Eupen par l'intermédiaire de Paulinho (7e), Magnee contre son camp (13e), et Azhil (33e). C'était sans compter sur la force de réaction des Germanophones, désormais entraînés par l'Espagnol Beñat San José, qui ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser la vapeur. Le nouveau transfuge argentin Ciampichetti (35e, 38e) a tout d'abord inscrit un doublé pour réduire le score avant que Laurent (57e) et un but contre son camp de Funger (85e) n'offrent la victoire aux "Pandas".

Dans le même temps, l'Antwerp, qui se déplacera chez les Germanophones lors de la première journée de Jupiler Pro League, a été contraint au match nul par Valenciennes (0-0), club de deuxième division française.

Enfin, le KV Courtrai s'est lui incliné (1-2) face aux Néerlandais du NAC Breda, actifs en deuxième division aux Pays-Bas. Le jeune Toualy, 20 ans, a inscrit à la 66e l'unique but des Courtraisiens. A noter que le gardien Sébastien Bruzzese a été exclu à la 68e minute provoquant le penalty qui a donné la victoire au NAC.