Eupen recrute l’international iranien Saeid Ezatolahi sous forme de prêt

Eupen a recruté sous forme de prêt le médian iranien de 22 ans Saeid Ezatolahi. C’est ce qu’a annoncé le club germanophone mercredi. International à 28 reprises, Ezatolahi est prêté par le FK Rostov, club de première division russe, pour la saison 2019-2020.

Saeid Ezatolahi a débuté sa carrière en 2012 au sein du club iranien de Malavan Anzali. Après avoir transité par les moins de 19 ans de l’Atlético Madrid, le médian s’est ensuite engagé avec Rostov en 2015 sans jamais parvenir à s’y imposer. Il a toutefois disputé 36 rencontres de première division russe et 6 matchs de Ligue des Champions lors de ses prêts successifs à Amkar Perm et à l’Anzhi. Lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, Ezatolahi a également disputé deux rencontres de la phase de groupes face à l’Espagne et contre le Portugal.

"Saeid Ezatolahi a prouvé son talent et ses capacités tant qu’en première ligue russe qu’en équipe nationale iranienne", a déclaré Christoph Henkel, directeur général de la KAS Eupen, sur le site internet du club eupenois. "Je suis persuadé que Saeid Ezatolahi sera un véritable renfort pour notre équipe et qu’il nous aidera à jouer une bonne saison en Pro League", a-t-il encore ajouté.

Toujours en quête de sa première victoire de la saison en Jupiler Pro League, Eupen est actuellement 15e du championnat avec deux unités. Les Germanophones accueilleront samedi soir (18h) Saint-Trond, douzième de Pro League.