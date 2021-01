Eupen-Mouscron en direct : duel en zone dangereuse (LIVE audio et commenté 18H30)

Duel en eaux troubles, en deuxième partie de classement : ce match Eupen-Mouscron permettra à son éventuel vainqueur de quitter la zone rouge (clair) du tableau. Eupen, actuellement 14e avec 30 points, vient d'enchaîner deux défaites en deux rencontres et semble à la recherche d'un nouveau souffle, après avoir beaucoup joué ces dernières semaines (le calendrier des Eupenois avait dû être revu et densifié suite aux nombreux cas de Covid ayant touché l'équipe fin 2020). Les Pandas doivent stopper l'hémorragie sous peine de s'enfoncer au classement. De l'autre côté, Mouscron (16e avec 25 points) vient d'enchaîner quatre matches sans défaite (deux partages et deux victoires). Mais si les Hurlus ont certes quitté la peu enviable dernière place depuis quelques matches, ils ont raté l'occasion de s'en éloigner encore un peu plus en perdant deux points dans les arrêts de jeu contre Anderlecht cette semaine.

Qui prendra un peu plus d'air encore au classement ? Réponse à partir de 18h30, en direct audio ICI