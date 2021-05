Eupen lâché par le Qatar, le flou pour la saison prochaine?

L’information nous provient de Sud Presse. Déçu par les résultats sportifs, Aspire, l’organisation qatarie qui est en charge d’Eupen, a décidé de faire un pas de côté et plonge le club dans le flou pour la saison prochaine.

La saison est à peine finie en Pro League, que déjà en coulisses ça s’active. Et pas toujours en positif. D’après Sud Presse, c’est du côté d’Eupen que la question du futur se pose.

Alors qu’ils devaient préparer la saison prochaine, Aspire décide de stopper son investissement. En cause, les mauvais résultats de l’équipe qui a fini à la 12e place cette saison, alors que l’objectif était de finir dans le top 8, mais aussi la non venue de joueurs qataris pour préparer le mondial 2022.

Pour le moment, une revente est à exclure, mais le Qatar ne veut plus injecter de l’argent dans l’AS Eupen. Cela signifie donc que le club doit vivre sur fonds propres. Aspire, de son côté, cherche des partenaires pour investir dans le club.

C’est donc un énorme coup dur pour les Pandas qui vont devoir se serrer la ceinture. Car Adidas et Qatar Airways pourraient aussi se retirer en tant que sponsor.

Avec les départs d’Ivan Bravo et Jordi Condom, il ne reste plus grand monde et tout est à reconstruire. La reprise des entraînements est prévue pour le 15 juin et le club n’a toujours pas de T1. Sans parler du noyau qui risque de voir partir de nombreux joueurs. À quoi ressemblera Eupen l’an prochain ? Les prochaines semaines vont nous en dire plus, à moins qu’un investisseur ne vienne injecter de l’argent.