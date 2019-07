Eupen engage le gardien du RFC Liège Romain "Kakou" Matthys

Le KAS Eupen a annoncé ce mercredi l'arrivée dans son effectif le gardien de but Romain Matthys qui jouait au FC Liège (D1 amateurs). Romain Matthys, 21 ans, a signé un contrat de trois saisons avec les Pandas.

L'an dernier, il a joué 32 matchs officiels au FC Liège. A Eupen, "Kakou" devrait devenir le successeur de Hendrik Van Crombrugge. Le Brabançon flamand, qui a été convoqué pour la première fois chez les Diables Rouges en juin, attend avec impatience un transfert après quelques saisons brillantes dans les Cantons de l'Est.

Le directeur général du KAS Christoph Henkel s'est réjoui de son arrivée. "Romain Matthys est un jeune et talentueux gardien qui vient de la région. Nous sommes très heureux qu'il fasse dès maintenant partie de notre équipe. Romain est très fort sur la ligne et un gardien de but qui sait donner de la sécurité à sa défense. Nous sommes ravis que Romain Matthys ait choisi la KAS Eupen et nous sommes sûrs qu'il pourra continuer à se développer avec nous."

Romain Matthys est le sixième transfert entrant d'Eupen dans ce mercato estival. Les Pandas ont attiré auparavant dans leurs rangs les défenseurs Andreas Beck (VfB Stuttgart) et Menno Koch (NAC Breda), le milieu de terrain Jens Cools (Pafos) et les attaquants Jon Bautista (Real Sociedad) et Flavio Campichetti (Macara).