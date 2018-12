Eupen émerge face à Mouscron, Saint Trond et l'Antwerp coincent

Eupen s'est imposé par le plus petit écart contre Mouscron dans le cadre de la 19e journée. Un but - une reprise acrobatique de Morteza Pouraliganji - a suffi au bonheur des Pandas (1-0).



Pour ce long déplacement en terre germanophone, Mouscron a mis de l'envie dès les premières minutes de jeu. Les Hurlus ont dominé les 45 premières minutes mais ne sont pas parvenus à se créer de grandes occasions d'ouvrir le score.

Remontés par leur coach Claude Makélélé, les Eupenois sont revenus des vestiaires avec plus de hargne. Ils ont tout de suite mis à profit leur bonne entame de deuxième période grâce à un beau geste athlétique de Morteza Pouraliganji qui est venu prolonger en lucarne un coup franc encore une fois bien botté par Luis Garcia (59e).

La réaction de Mouscron ne s'est pas faite attendre et Hendrik Van Crombrugghe a dû sortir le grand jeu à deux reprises pour éviter l'égalisation (60e). L'équipe de Bernd Storck a ensuite multiplié les centres dangereux mais n'est jamais parvenue à faire trembler les filets. Grâce à ce succès, Eupen grimpe à la 10e place avec 22 points. Mouscron reste bloqué à 14 points et est rejoint par la lanterne rouge, Lokeren.

L'Excel réalise la mauvaise affaire de la soirée puisque ses concurrents directs ont gagné. Lokeren a battu Saint Trond (2-0) et est revenu à hauteur des Hurlus au classement. Marko Miric et Mehdi Terki ont validé le succès des Waeslandiens face à l'une des bonnes surprises de la saison.



Waasland-Beveren a réussi une nouvelle belle performance. Une semaine après leur victoire contre le FC Bruges, les Leeuwen, très efficaces, ont fait tomber l'Antwerp au Bosuil (0-2). Avec ce 3e revers en 4 matches, le Great Old marque le pas à domicile. Les héros du soir se nomment Louis Verstraete, qui a surgit au petit rectangle pour tromper Sinan Bolat, et Apostolos Vellios, buteur en fin de match. Les deux clubs waeslandiens se retrouveront le week-end prochain pour un derby qui s'annonce déjà très chaud.